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高球／耀陞建築慈善賽募得1400萬 支持在地弱勢團體 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
永陞建設董事長李金生（左3）集合數家建設公司共同舉辦慈善高球賽。圖／大會提供
永陞建設董事長李金生（左3）集合數家建設公司共同舉辦慈善高球賽。圖／大會提供

由耀陞建築高球隊舉辦的2021年耀陞建築慈善高爾夫球賽，今天在桃園大溪高爾夫俱樂部熱鬧登場，這次球賽發起愛心捐款獲得熱烈迴響，共募得約1400萬元善款，將用於支持台灣在地弱勢團體，全力落實公益送暖的企業社會責任。

有感於新冠肺炎疫情導致社福團體的勸募狀況首當其衝，耀陞建築高球隊第三屆會長、永陞建設股份有限公司董事長李金生決定開辦「耀陞建築慈善高爾夫球賽」，希望能透過彼此的棉薄之力，藉由高球賽結合慈善公益，期望能將這樣的理念傳達給更多的人，邀請每位參與球賽的好朋友們一起捐款、一起回饋社會回饋這片孕育我們成長的土地、回饋社會，幫助更多的人。

首屆「耀陞建築慈善高爾夫球賽」是由永陞建設、新潤建設、長耀建設、鉅陞建設、海悅國際開發組成的「陞建築高球隊」主辦，個人賽取總桿冠軍一名；排序時，總桿冠軍若有成績相同者，則自第18洞起逐洞向前比較，以桿數低者為勝。

這項比賽最大噱頭是大會提供「一桿進洞獎」特別獎項，獎品是「汐止優陞學」房屋一戶市價近千萬元，當日有打進一桿進洞者，其中房屋售價的十分之一約100萬元為打進一桿進洞者的獎金，而其餘的九成則捐給慈善單位，可惜今天沒人能完成一桿進洞的壯舉。

李金生表示，非常感激夥伴們的支持，「耀陞建築慈善高爾夫球賽」永陞建設捐出500萬元、長耀建設與鉅陞建設各250萬元、新潤建設及海悅國際開發各200萬元等和參賽者捐報名費1萬元，合計今慈善賽約得善款1400萬元，將分別捐贈給財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會、博幼社會福利基金會、財團法人創世社會福利基金會等20個社福團體。

高爾夫

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