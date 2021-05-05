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飛鏢／府城盃長榮大學登場 真理蕭秝洋首參賽獲佳績

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
「2021府城盃全國飛鏢錦標賽」在台南長榮大學體育館展開為期2天的賽事。圖／真理大學提供
「2021府城盃全國飛鏢錦標賽」在台南長榮大學體育館展開為期2天的賽事。圖／真理大學提供

「2021府城盃全國飛鏢錦標賽」今年在台南長榮大學體育館展開為期2天的賽事，競賽共分為五組供參賽者選擇，分別為學校各級國中、高中、大專、教師組與公開組。

此次競賽由中華民國競技飛鏢總會主辦，長榮大學擔任協辦，真理大學運動管理學系應屆畢業生蕭秝洋以優異的成績榮獲全國飛鏢錦標賽第四名的佳績，真理大學運動管理系的多名師生也特別南下為蕭秝洋加油打氣。

為促進全民休閒、健康、運動風氣，提升飛鏢競賽技術水準，進而培育優秀選手參加國內外國際飛鏢賽會，因此教育部特別認可飛鏢賽事列為中等以上學校運動績優升學甄試的資格比賽之一。府城盃飛鏢競賽規則分為兩方，每回合輪流於指定機台進行，一次投擲一支鏢，每回合最多三支鏢，最先正確地將分數歸零的選手為獲勝，如兩方選手皆無法將分數歸零，則剩餘分數較少的那一方判定為獲勝方。賽事採取學校各級組及公開組兩種競賽規則，學校各級組比賽採301(OI/OO)、三戰二勝制。

代表真理大學出賽的大四蕭秝洋雖然即將畢業，但鏢賽經驗豐富，他表示，原先射飛鏢只是打工下班後的休閒娛樂，卻意外培養出興趣，並積極的加入了鏢隊參加地區聯賽磨練實力與培養經驗，也就此進入飛鏢競技的世界。

此次的府城盃是蕭秝洋第一次參加全國性的飛鏢大型比賽，在真理大學觀光休閒與運動學院院長鄭俊傑及運動管理學系主任陳志成的支持下，特地由北部到台南參賽，而首次參加就獲得大專男子組第四名的佳績，實屬難得。

蕭秝洋表示，近年越來越多人接觸並參與飛鏢運動，自身也透過飛鏢認識志同道合的朋友，一同享受運動的樂趣，也希望這項運動能推廣出去，讓更多人共同參與，「飛鏢運動十分注重心智，並能訓練自己的專注度及抗壓性，是一項老少咸宜的運動。」

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