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東奧馬拉松測試賽 日本女選手一山麻緒半馬奪冠
東京奧運今天在北海道札幌市舉辦馬拉松項目半馬測試賽，女子組由日本內定參賽的一山麻緒以創個人紀錄的1小時8分28秒奪冠。
日本時事通信社報導，同為日本女子參賽選手的鈴木亞由子以1小時8分53秒居第3名；前田穗南以1小時10分50秒居第5名。
作為日本候補參賽選手的松田瑞生，則以4秒之差的1小時8分32秒拿下第2名。
日本男子組代表服部勇馬，今天以1小時2分59秒排在第24名；木村慎以1小時1分46秒拿下第3名，是表現最佳的日本選手。
今天舉辦的測試賽為了防疫，主辦單位在賽前持續呼籲民眾不要聚集在沿線觀看。
日本放送協會（NHK）報導，女子組今天開跑後，一山麻緒、鈴木亞由子和松田瑞生都屬於領先集團；但鈴木在賽程最後落後，一山在接近終點前奮力一跑，拉開跟松田的距離奪冠。
松田今天以1小時8分32秒刷新個人的半馬紀錄。
由於測試賽路線跟正式比賽時的路線相同，男子組的服部今天重點不在跑快，而是在確認路線。
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