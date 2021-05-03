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馬德里網賽／染疫後回歸 俄名將只想開胡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
梅德維夫。 歐新社
梅德維夫。 歐新社

因染上新冠肺炎退出蒙地卡羅名人賽，世界排名第3的俄羅斯好手梅德維夫Daniil Medvedev）本周回歸馬德里名人賽，他笑說自己設定很簡單，目標是在紅土球場快點開胡。

名列馬德里第2種子的梅德維夫擅長硬地賽場，紅土是罩門，生涯在馬德里、羅馬名人賽和法網合計是10戰全敗，他直白說，今年對3場比賽的第一個目標，就是至少勝場能開張，「這是我的目標，我總是告訴自己，一步一步來，所以這三場比賽，至少每站要贏一場比賽。」

今年排名一度到世界第2的梅德維夫提到，每場比賽只要參賽就是想奪冠，不過對自己來說，紅土賽場比硬地困難許多，「所以我會調適，盡力表現，希望打出些好球，這是最重要的，因為當我能打出好球，我就可以贏下一些好比賽。」

其實梅德維夫2019年曾打近蒙地卡羅4強，同年還打進巴塞隆納決賽，不過今年是染疫後回歸，馬德里才是他本季第一場紅土比賽，等於從零開始，他說：「我決定需要贏幾場比賽，感受紅土球場獲勝的感覺，因為這真的很重要。」

梅德維夫 巴塞隆納 Daniil Medvedev

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