馬德里網賽／冠軍加持 納達爾信心爆棚

歷經巴塞隆納決賽3小時又38分鐘的馬拉松大戰，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）高捧第12座巴塞隆納金盃，本周要在馬德里名人賽延續紅土連勝場次。

納達爾在巴塞隆納掉了3盤，是12度奪冠中最辛苦的一次，但他認為狀況雖非最佳，仍能通過層層考驗，對自己是很大信心提升，「我始終相信，當表現並非最佳仍能贏下冠軍，對下個一比賽會有很大不同，我認為那是很正向的一周，現在是另外一周，希望我已經準備好了。」

納達爾生涯已累積35座1000分級的名人賽金盃，身為2017年的馬德里名人賽冠軍，今年若能奪冠，他將追上塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的名人賽36冠紀錄。

「對我來說，馬德里是紅土裡最難打的一站，不過在此同時，這對我也是最多感觸的一站，我們有機會在觀眾前展現球技，所以這對我很有意義，非常開心回到這裡。」身為地主希望的納達爾說。

今年是納達爾第18度參賽，名列頭號種子的地主球星首輪輪空，第一戰對手將是17歲同胞小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）或法國左撇子網將曼納利諾（Adrian Mannarino），他說自己會一如往常備戰，「我的心態都一樣，到達一場比賽，正確去準備，試著一開始就準備好去發揮最高水準。」