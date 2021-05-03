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游泳／搶跳犯規恐無緣東奧 傅園慧自嘲：搞不好我有神經病

聯合新聞網 / 綜合報導
傅園慧在個人主項100仰式失格無緣晉級決賽。 新華社
傅園慧在個人主項100仰式失格無緣晉級決賽。 新華社

上屆里約奧運因「洪荒之力」意外爆紅的中國游泳女將傅園慧恐怕無法進軍東京奧運了，在昨日（2日）女子100公尺仰式的比賽中，她因為搶先跳水犯規，紀錄也因此被刪除，據中國的東奧選拔辦法，未進入決賽的她，在這個人強項，幾乎無緣進軍東京奧運。

根據中國《東京奧運會游泳項目選拔辦法》敘述，選拔賽各單項決賽達到奧運A標且成績最好的兩名運動員直接獲得奧運入選資格，未完成滿額選拔才會通過補位賽再次選拔，而昨天的決賽中陳潔與彭旭瑋雙雙達標，而這也意味著因犯規被取消成績的傅園慧恐怕將缺席東奧。

在里約奧運因一句「洪荒之力」爆紅的傅園慧，成績被取消後也在個人微博上自嘲：「我這個人最近指(說)不定確實有點神經疾病。」

東京奧運 里約

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