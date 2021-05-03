足球／梅西創紀錄簽名球鞋 近500萬天價拍賣成交
阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）的球鞋在慈善拍賣中以12.5萬英鎊（約480萬台幣）的價格成交，這雙鞋是他去年創下單一俱樂部最多進球紀錄所著用。
在去年12月23日，梅西穿著這雙鞋在西甲聯賽出戰皇家皇家瓦亞多利，當時他創下單一俱樂部最多進球紀錄（644球，原紀錄是比利為桑托斯踢進643球)，而這雙鞋原本被捐贈給西班牙的加泰隆尼亞國家藝術博物館，在展覽一個月後進入慈善拍賣，沒想到從4月20日的4萬英鎊，最後以三倍價格的12.5萬英鎊成交。
據《ESPN》報導，這雙鞋的母公司為知名運動品牌adidas旗下商品，屬於「Nemeziz Messi 19.1」系列，鞋身上還有梅西的親筆簽名，以及其妻子與兒女的名字。
A pair of Lionel Messi's boots have been sold for charity for $173,000, auction house Christie's said https://t.co/jS8atQbNSt— CNN International (@cnni) April 30, 2021
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