足球／梅西創紀錄簽名球鞋 近500萬天價拍賣成交

阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)的球鞋在慈善拍賣中以12.5萬英鎊(約480萬台幣)的價格成交,這雙鞋是他去年創下單一俱樂部最多進球紀錄所著用。

在去年12月23日,梅西穿著這雙鞋在西甲聯賽出戰皇家皇家瓦亞多利,當時他創下單一俱樂部最多進球紀錄(644球,原紀錄是比利為桑托斯踢進643球),而這雙鞋原本被捐贈給西班牙的加泰隆尼亞國家藝術博物館,在展覽一個月後進入慈善拍賣,沒想到從4月20日的4萬英鎊,最後以三倍價格的12.5萬英鎊成交。

據《ESPN》報導,這雙鞋的母公司為知名運動品牌adidas旗下商品,屬於「Nemeziz Messi 19.1」系列,鞋身上還有梅西的親筆簽名,以及其妻子與兒女的名字。

