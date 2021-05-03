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法網／限制逐漸鬆綁 初期每戰開放1000名觀眾入場

中央社 / 巴黎2日綜合外電報導
法網限制觀眾人數。 美聯社
法網限制觀眾人數。 美聯社

法國體育部長布朗凱今天表示，由於防疫措施逐漸鬆綁，法國網球公開賽初期，每場比賽最多可讓1000人進場觀賽，後期的比賽可望開放5000名觀眾進場。

布朗凱（Jean-Michel Blanquer）表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情相關限制措施鬆綁的情況下，法網每場比賽將開放球場容納人數的35%入場觀賽，上限為1000人。

這項大滿貫賽事在6月9日打到8強賽時，能進場的觀眾人數也將調高到65%，最多5000人。

這是很大的進展，因為去年因疫情延後4個月舉行的法網，每天只開放1000人進場。

今年法網延後1週開打，將於5月30日點燃戰火。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月29日曾表示，球迷5月19日起可以回到球場看球，前提是疫情沒有惡化。

法網

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