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美國跨性別前奧運金牌得主發聲 反對跨性別者參與女子運動

中央社 / 倫敦2日綜合外電報導
跨性別運動人士、美國前奧運金牌得主凱特琳．詹納認為，跨性別女性不應該與其他女性一同競爭，因為「不公平」。 美聯社
跨性別運動人士、美國前奧運金牌得主凱特琳．詹納認為，跨性別女性不應該與其他女性一同競爭，因為「不公平」。 美聯社

全球性體育組織激辯跨性別女性是否享有不公平的優勢之際，跨性別運動人士、美國前奧運金牌得主凱特琳．詹納今天表示，不支持跨性別女性參加學校女子運動競賽。

71歲的凱特琳．詹納（Caitlyn Jenner）表示，跨性別女性不應該與其他女性一同競爭，因為「這樣就是不公平」。

詹納告訴娛樂網站TMZ：「這是公平性的問題，那就是我之所以反對生理上是男性的跨性別者參與學校女子運動競賽，這樣就是不公平。」

路透社報導，美國數十州提議禁止跨性別女性參與女子運動競賽，與總統拜登（Joe Biden）推動更廣納LGBT+的作法相違。

國際運動醫學總會（The International Federation of Sports Medicine, FIMS）3月曾表示，跨性別運動員占優勢的數據很少，但每項運動都需要規定以符合自身需求。

跨性別男性引發的爭議較少，因為一般認為，變性施打的睪固酮帶來的額外力量，不會對公平且安全的競爭帶來障礙。

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