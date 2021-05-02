足球／安聯小世足 銘傳國小足球社由輸球培養毅力

安聯人壽冠名贊助的「2021小小世界盃足GOAL驕傲」台北市預賽本周在北市大天母校區點燃戰火，共有120隊報名參賽，分為U6、U8、U10、U12、U15等五個組別，每組各有24隊但只有2隊能晉級決賽，因此競爭相當激烈。而銘傳國小足球社成立至今三年多不要求每戰皆捷，反倒希望球員敗多勝少，並從失敗帶來的挫折感中培養堅強的毅力。

銘傳國小足球社的家長們為了能就近照顧小球員也為了凝聚向心力特別組成家長後援會，除了提供所需物資外，平常也能相互了解小球員的狀況。其中陣中小球員曹凝愛雖然是隊上唯一女生，但教練認為她理解能力強、古靈精怪、善於應變射門，曹媽媽也希望她盡力踢好每場比賽，不要太在乎勝負，重要的是能夠從錯誤中學習成長。曹媽媽也相當肯定安聯小世足舉辦此盃賽的用心，但是建議U10以上的組別能將賽制規畫成上、下半場制，讓有足球基礎實力的小球員能充分發揮平常所學。

U8比賽中，德裔美籍施家兄弟檔同場競技，原本計畫一起晉級決賽，還利用課餘時間每天抽空練習，但球隊仍遭到淘汰，兄弟對於足球的熱情卻未澆熄，約定好繼續努力練習明年再接再厲。

弟弟施皓軒最喜歡足球球星C羅，因為他跑得超快、踢球「超大力」；哥哥施亞逸則是最愛梅西，因為射門超帥。兄弟檔的父親施瑞昇非常喜歡台灣，目前已定居15年，並打算當永遠的台灣人。他表示，小時候在德國讀書時的體育課就是踢足球，青訓系統非常完整，因此德國的足球產業才能如此蓬勃，他也希望二個小孩長大後能為台灣的足球隊效力。

而 這次一口氣報了11支隊伍的TOP FIVE俱樂部，教練林哲瑋曾是旅外四年的守門員，大學時期曾效力大陸廣東珠三角五人制足球超級聯賽的江門千色花俱樂部，返台發展後不久便回歸基層執教至今一年多，除了貢獻所學回饋基層外，更希望台灣能儘速建立一套青訓系統，讓小朋友享受踢球樂趣之餘也能真正學到該有的基本球技。

台北市地區晉級名單：

U6-BT SPIRIT閃電羊、UNITY黑寶寶

U8-長庚U8藍、宜蘭大同

U10-鷹速、公館Number One黃

U12-Taipei play one、足球種子黃