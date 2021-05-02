足球／另類方式慶祝IG破2億粉絲 梅西：停止網路霸凌

阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)的個人IG(@leomessi)粉絲追縱人數日前達到2億，成為IG第八個粉絲人數破2億的帳號，在體育界僅次於C羅(Cristiano Ronaldo)2.78億，這也表示梅西只要貼文一則，就會有約3000萬台幣的收入，在網路具有如此大的聲量，梅西用了很另類的方式來慶祝，他貼了一則「停止網路霸凌」的圖片，來讓大家重視這個議題。

讓我們發出聲音，制止在社交媒體上的濫用。不管我們是匿名的、留名的、參與者、仲裁者還是旁觀者，即使是在這一切之外的人，種族、宗教、意識形態或性別也都沒有關係……，沒有人應該受到虐待或侮辱。我們生活在一起，卻經歷到網絡中的霸凌現象越來越多，且沒有人採取任何措施來阻止它。我們必須強烈譴責這些敵對態度，並要求運作網絡的公司對這些行為採取緊急行動。

我希望伴隨著我的2億人，讓網絡成為一個安全和受人尊敬環境的2億個理由之一，我們可以在這裡分享我們想要的內容，是不必擔心受到侮辱、虐待和歧視。對於追縱我的粉絲，我希望您能陪伴我並支持我。