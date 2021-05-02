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網球／雞籠盃深耕在地 陳迪、陳宜小試身手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳迪（左）和陳宜將在全運會聯手出擊。圖／陳迪提供
陳迪（左）和陳宜將在全運會聯手出擊。圖／陳迪提供

前網球國手陳迪今天全運會將和擔任基隆市議員的妹妹陳宜搭擋，備戰之餘仍持續回饋家鄉，今天最新推出的雞籠盃網球聯誼賽在安樂球場開打，是他3年來在家鄉舉辦的第6場網球相關活動。

陳迪2018年雅加達亞運後逐漸退下選手身分，在老家基隆培育基層，之後舉辦網球訓練營，配合網協舉行訓練站賽事，自籌陳迪盃等，加上此次搭配體育署「運動i台灣」計畫辦理的雞籠盃，幾乎每3到4個月就有一場網球活動。

「想做一點事情，這次（雞籠盃）也是之前的陳迪盃成果不錯，被基隆市政府看見，於是希望把比賽交給我們來辦。」陳迪表示，因為想帶動當地網球風氣，辦了陳迪盃，能夠獲得肯定再接著辦活動，就是一種蝴蝶效應。

見到接二連三有網球活動在基隆舉行，曾任議員的基隆市不動產開發商同業工會理事長鄭可熙，也加入贊助行列，提供經費作為冠亞軍獎金，67歲的他，也在去年開始學網球，「陳迪過去累積的名氣，使他可以爭取到不少外部資源，看到他一直拿資源回饋，自然就想一起響應。」

雞籠盃屬聯誼性質，採團體賽雙打制，年齡層涵蓋幼童到長青組，陳迪與陳宜也都下場獻技，替全運會資格賽稍作暖身；公務繁忙的陳宜，前一次正規比賽，已是104年全大運，這次還搭擋基隆市副市長林永發參賽。

陳宜雞籠盃前一天還陪著基隆市長林右昌參加自行車活動，個人騎了近140公里路程，最近也開始重拾球拍特訓，「不太適應，手都破皮了，但主要是我覺得我還可以打，所以跟哥哥挑戰看看。」

陳迪兩年前就代表基隆參加桃園全運會，這次再度與妹妹搭擋，目標闖進會內賽，兄妹兩人過去從區運會時代就代表基隆，詳細參賽次數，自己都無法統計清楚，「想打就努力試試看。」

全運會資格賽5月25日起在台北市網球中心舉行，陳迪結束資格賽賽事後，預計今年下半年還要再舉行一次雞籠盃，「主要讓參加的人都開心，我們就能一直爭取到資源來舉辦比賽。」

陳迪雞籠盃下場小試身手。圖／陳迪提供
陳迪雞籠盃下場小試身手。圖／陳迪提供

陳迪 全運會 亞運

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