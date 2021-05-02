體操／奧運國手決選 雙指標秀難度

東京奧運倒數82天，我國體操代表隊選拔進行第二次決選，其中已保障名額的「鞍馬王子」李智凱跟唐嘉鴻，在各自單項上發揮水準，體操隊總教練林育信表示兩位指標選手展現的企圖心與自信，都帶動整體士氣，期許3個月後登上東奧頒獎台。

林育信提道，男子成隊剩下兩名成員近期會出爐，確定成員後再訓練調整，「期望會像2019世錦賽那樣，先搶進入到第二輪，然後去爭奪獎牌。」

李智凱鞍馬先以難度6.4拿到15.433分，第二套挑戰難度6.7動作時，下馬有些失誤，成績拿到14.500分。

林育信認為愛徒這次選拔的節奏非常完美，只是難度6.7動作，可能嘗試時太接近，「屆時國際賽，會是一天預賽，然後過幾天決賽，相信他的調適會好一點，但有看到他那種衝擊獎牌的決心。」

李智凱認為難度6.4的動作確實穩定發揮，「但還要細微調整，至於挑戰6.7，畢竟正式比賽是不會這麼急促，這也是種磨練，不過奧運前有機會多一次測試，都是一次機會。」接下來他還要參加成功大學全大運的測試賽，「現在就是以賽代訓，盡量去挑戰自己，挑戰自己的極限，然後適應比賽狀況，像這次選拔，就有那種正式賽的緊張，很享受那個氛圍，去讓自己達到更好的狀況。」

唐嘉鴻單槓則以難度6.5獲得14.767分，教練翁士航指出細節上有待加強，但後續還要思考整體完成性，翁士航說：「他之前難度6.3，可以拿到15分的成績，所以如果難度提高，反而發揮不如預期，那意義不大，但還是會去以這方向去修正去挑戰。」

翁士航也在唐嘉鴻比賽結束後，立即拿出影像討論，唐嘉鴻認為即時影像回饋，相當有效果，「畢竟剛下來，對自己動作最熟悉，有種馬上修正的感覺，對之後比賽幫助很大。」他接續將代表台灣師大征戰全大運，會以不受傷為原則，逐步調整狀況。