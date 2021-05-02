韻律體操／瑞星選手國際賽事奪金牌 瑞莎好感動：繼續努力

藝人瑞莎日前遭指控，空降台灣韻律體操界搶功，在許多人出面替瑞莎澄清後，今天旗下選手更於國際賽事中取得金牌，亮眼表現讓瑞莎一掃陰霾在臉書開心慶祝。

瑞莎從烏克蘭來台灣發展，後來取得中華民國國籍，在台灣落地生根，近年致力培養台灣韻律體操選手，並成立「瑞星韻律體操協會」帶隊出國比賽，卻被網友在網路論壇Dcard發文，控訴她空降、搶功、募款帳目不清，引起熱議，但有學生家長、合作廠商等各界人士都跳出來幫瑞莎平反。

瑞莎今天在臉書發文分享喜訊，因疫情關係，由亞塞拜然主辦的Gym Kids EASTERN CUP改為網路視訊參賽，包含俄羅斯、烏克蘭、美國、韓國、土耳其、亞塞拜然等20多個國家、424名選手參與。瑞莎旗下的瑞星選手報名參賽，獲得1金、1銀、2銅佳績，讓她激動表示，「很開心，好感動，我們一定會繼續努力加油」。

分享喜訊的同時，瑞莎坦言得知惡意攻擊時有些受傷，但後來感受到大眾的支持，讓她覺得一定要更加努力、加油，「我不會因為這些惡意中傷我的人放棄這麼多小朋友們，更不會放棄讓台灣韻律體操去奧運的夢想」。

瑞莎謝謝一直在台灣各地為孩子努力的韻律體操教練們、桃園市政府、武漢國中校長、貝殼放大及晧宇國際亞洲區籃球培訓中心。她不希望因少數不好的人，誤會體育署、體操協會，以及與最近事件無關的人。瑞莎希望大家共同讓台灣的韻律體操越來越好，也謝謝大家讓她感受到這片土地的溫暖。

日前「瑞星韻律體操協會」公開發文指出創辦初衷，是為了在台灣打造良善循環生態，並傳承資源和技巧；針對「帳目不清」的指控，也強調「瑞星將邀集有公信力的第三方專業人士如律師、會計師確認經費的運用無虞。除了已經執行與公布的運用項目外，亦將於每年底提出財務運用規畫與責信報告。」