舉重／接種疫苗、認真防疫 女神雙管齊下

以東京奧運為目標的我國運動員，3月底開始分批進行疫苗接種，空手道「小清新」文姿云和舉重「女神」郭婞淳都在首批名單中，舉重亞錦賽改寫2項世界紀錄的郭婞淳以自身經歷舉例，疫苗、防疫措施雙管齊下是較保險的方式，「不單只是保護自己，也要保護團隊。」

郭婞淳3月底就進行AZ疫苗接種，她說：「我個人打完，打的部分有點微痠，但過一下就沒事了，打完後幾天也都正常沒有太大的反應。」她3月25日接種第一劑疫苗，上月中出發烏茲別克塔什干參加亞錦賽，4月19日在女子59公斤級舉出3金，且改寫抓舉和總和的世界紀錄。

郭婞淳提到，打了疫苗有多一層保護，但出國比賽多少仍會擔心，「防疫措施還是少不了，畢竟不單只是保護自己，也要保護團隊，所以一切防疫措施還是要做。」

同樣為東奧積分最後衝刺的我國羽將，正為25日開打的馬來西亞公開賽準備，上月中也進行疫苗接種的「黃金男雙」李洋提到，接種後的隔天出現全身痠痛、四肢無力、畏寒等症狀，不過再一天後不適狀況幾乎都消失。

體育署已安排東京奧運6搶1棒球資格賽的中華隊教練、選手今晚接種疫苗，但有不少中華職棒球員仍有疑慮，擔心若有不良反應會影響賽事。