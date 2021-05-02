防疫期公園熱度超過學校運動場 運發局：親近性是重點

體育署去年執行運動現況調查，高雄規律運動人口有94萬3千多人，在六都中排名第四，與各城市總人口數有關。去年受疫情影響，許多學校有管制，使得公園首次取代學校場地，成為最多民眾選擇運動的地點。

根據體育署去年底公布的109年運動現況調查，109年受疫情影響，民眾進出運動場館的行為有些調整，因為許多學校暫停對外開放，使得公園首度超過學校運動場地，成為最多民眾選擇運動的地點，在家運動的比率也有上升，並首次擠入民眾運動場地前五項選擇之列。

高雄市運發局長侯尊堯表示，高雄整體運動風氣不錯，各大健身業者百家爭鳴，本土品牌「健身工廠」就是從高雄起家。侯認為，民眾對運動的需求與喜好相當多元，要提升總體運動人口，場所親近性是關鍵，要夠友善、經濟、便利，才能吸引更多民眾參與，提振運動風氣。

侯尊堯說，高雄市擴增運動場地，除布建運動中心，也會多與社宅等空間結合，方便民眾就近運動，落實親近性。

高雄市長陳其邁等人今共同宣布「楠仔坑運動中心要來了！」預計113年啟用，中央補助2億，高雄市政府自籌1.8億，預計採OT委外營運方式。

陳其邁指出，任內以推動十座運動中心為目標，也爭取中央經費挹注，楠梓鄰近橋頭科學園區，周邊大學多，近年人口快速成長，市府優先選擇「楠仔坑運動中心」成為新建的運動中心之一。

副市長史哲透露，他上任後第一個現勘行程就是到國民運動中心，加緊腳步要達成目標，走遍大高雄，現勘各種可能，一邊向中央爭取預算，也在今年初與市長商議，如何爭取時效落實市長政見，決定簽請借用市長的第二預備金，提早啟動建築師遴選，在4月中央經費一到位馬上就能進行運動中心設計作業，展現「兩年拚四年」高效率與執行力。

負責楠仔坑運動中心的建築師黃振祥，也是圖書館楠梓分館的建築設計師，對楠梓有很深情感、緣分。史哲提到，近年楠梓改變很大，人口持續增加，楠仔坑國民運動中心開放後，估計10分鐘車程內可服務人口為30萬人。