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防疫期公園熱度超過學校運動場 運發局：親近性是重點

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁等人今共同宣布「楠仔坑運動中心要來了！」預計113年啟用，中央補助2億，高雄市政府自籌1.8億，預計採OT委外營運方式。圖／高雄市運發局提供
高雄市長陳其邁等人今共同宣布「楠仔坑運動中心要來了！」預計113年啟用，中央補助2億，高雄市政府自籌1.8億，預計採OT委外營運方式。圖／高雄市運發局提供

體育署去年執行運動現況調查，高雄規律運動人口有94萬3千多人，在六都中排名第四，與各城市總人口數有關。去年受疫情影響，許多學校有管制，使得公園首次取代學校場地，成為最多民眾選擇運動的地點。

根據體育署去年底公布的109年運動現況調查，109年受疫情影響，民眾進出運動場館的行為有些調整，因為許多學校暫停對外開放，使得公園首度超過學校運動場地，成為最多民眾選擇運動的地點，在家運動的比率也有上升，並首次擠入民眾運動場地前五項選擇之列。

高雄市運發局長侯尊堯表示，高雄整體運動風氣不錯，各大健身業者百家爭鳴，本土品牌「健身工廠」就是從高雄起家。侯認為，民眾對運動的需求與喜好相當多元，要提升總體運動人口，場所親近性是關鍵，要夠友善、經濟、便利，才能吸引更多民眾參與，提振運動風氣。

侯尊堯說，高雄市擴增運動場地，除布建運動中心，也會多與社宅等空間結合，方便民眾就近運動，落實親近性。

高雄市長陳其邁等人今共同宣布「楠仔坑運動中心要來了！」預計113年啟用，中央補助2億，高雄市政府自籌1.8億，預計採OT委外營運方式。

陳其邁指出，任內以推動十座運動中心為目標，也爭取中央經費挹注，楠梓鄰近橋頭科學園區，周邊大學多，近年人口快速成長，市府優先選擇「楠仔坑運動中心」成為新建的運動中心之一。

副市長史哲透露，他上任後第一個現勘行程就是到國民運動中心，加緊腳步要達成目標，走遍大高雄，現勘各種可能，一邊向中央爭取預算，也在今年初與市長商議，如何爭取時效落實市長政見，決定簽請借用市長的第二預備金，提早啟動建築師遴選，在4月中央經費一到位馬上就能進行運動中心設計作業，展現「兩年拚四年」高效率與執行力。

負責楠仔坑運動中心的建築師黃振祥，也是圖書館楠梓分館的建築設計師，對楠梓有很深情感、緣分。史哲提到，近年楠梓改變很大，人口持續增加，楠仔坑國民運動中心開放後，估計10分鐘車程內可服務人口為30萬人。

面對高齡海嘯來襲，台北市打造首座失智友善運動場館，提供健康餐點、智能運動器材及課程等，建構安全休憩環境。侯尊堯認為，照顧各族群需求可透過細膩設計走向共融，而不是拉開彼此距離或只能走專屬場館，規畫、購置設備時，就能考量不同族群、年齡者需要，讓有需要的對象都能獲得照顧，規畫上會更具效益。

高雄市運發局長侯尊堯說，高雄市擴增運動場地，除布建運動中心，也會多與社宅等空間結合，方便民眾就近運動，落實親近性。圖／高雄市運發局提供
高雄市運發局長侯尊堯說，高雄市擴增運動場地，除布建運動中心，也會多與社宅等空間結合，方便民眾就近運動，落實親近性。圖／高雄市運發局提供
副市長史哲說，他去年上任後第一個現勘行程就是到國民運動中心，加緊腳步要達成市長陳其邁的施政目標。圖／高雄市政府提供
副市長史哲說，他去年上任後第一個現勘行程就是到國民運動中心，加緊腳步要達成市長陳其邁的施政目標。圖／高雄市政府提供
新建的「楠仔坑運動」中心將規畫50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等多項現代運動設施，可滿足各族群需求。圖／高雄市運發局提供
新建的「楠仔坑運動」中心將規畫50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等多項現代運動設施，可滿足各族群需求。圖／高雄市運發局提供
新建的「楠仔坑運動」中心將規畫50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等多項現代運動設施。圖／高雄市運發局提供
新建的「楠仔坑運動」中心將規畫50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場，及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等多項現代運動設施。圖／高雄市運發局提供
中央與地方攜手將投入3.8億元，在楠梓游泳池原址新建一座新式的運動中心「楠仔坑運動中心」，預計110年底完成工程設計，111年動工，113年完工開放使用。圖／高雄市運發局提供
中央與地方攜手將投入3.8億元，在楠梓游泳池原址新建一座新式的運動中心「楠仔坑運動中心」，預計110年底完成工程設計，111年動工，113年完工開放使用。圖／高雄市運發局提供

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