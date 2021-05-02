東奧／日媒：IOC估東奧萬名選手 約6成將接種疫苗

日本讀賣新聞今天報導，東奧相關人士透露，國際奧林匹克委員會（IOC）估算，海外選手約一萬人中，大約有6成會在接種疫苗後赴日參賽，且部分國家已開始讓選手接種疫苗。

報導指出，接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗選手比率未來有可能增加，相關人士說，期待隨著各國選手陸續接種疫苗，提高東奧舉辦時的安全性。

美國與韓國已表達將讓奧運代表團成員接種疫苗的政策方針。IOC研判全球參賽約200個國家或地區，會有逾半數國家或地區為選手接種疫苗，並在4月28日舉行的東奧及帕運5方會談上，將此事告知日本政府及東奧暨帕運組織委員會等單位。

如果東奧舉行期間在選手村等地發生群聚感染的話，將可能迫使東奧賽事中斷，IOC強烈支持讓選手們接種疫苗。

東奧暨帕運組織委員會等單位已在防疫對策指導方針中明確記載，「IOC推薦接種疫苗，但並非強制」；日本政府是否要讓日本選手優先接種疫苗的政策方針到，到目前也還尚未決定。