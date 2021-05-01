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LPGA／世錦賽第3輪 徐薇淩繳71桿暫時並列第31名
台灣旅美高球好手徐薇淩今天LPGA匯豐女子世界錦標賽第3輪，射2鳥、1柏忌，連3天打出71桿，累計以低於標準3桿的213桿，暫時並列第31名。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）本週比賽移師新加坡，舉行總獎金160萬美元（約新台幣4512萬元）匯豐女子世界錦標賽，今天展開第三回合賽事。
中國高球女將林希妤今天第三輪，抓下7鳥，領到2柏忌，揮出67桿，累計以低於標準14桿的202桿，獨居領先，澳洲女將葛林（Hannah Green）、韓國女將朴仁妃（Inbee Park）均以1桿之差緊追在後。
徐薇淩本季賽事兩度闖進前10名，4月中LPGA樂天錦標賽，曾締造本季最佳第6的成績，她這次是世錦賽唯一參賽的台將，前2輪都以低於標準1桿的71桿繳卡。
徐薇淩今天從後9洞出發，先進帳1鳥、1柏忌，轉場後第一洞就射下1鳥，單回合打出71桿，累計以低於標準3桿的213桿，暫時並列第31名。
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