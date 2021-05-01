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日本疫情難控 東奧組織委員會重申不考慮停辦

中央社 / 東京1日綜合外電報導
東京奧運組委會重申沒有考量停辦。 歐新社
東京奧運組委會重申沒有考量停辦。 歐新社

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難遏，面對外界質疑，東京奧運暨帕運組織委員會副主席遠藤利明今天在電視節目上說，現階段東奧仍有舉辦可能，沒有考量停辦。

日本共同社報導，遠藤說，全球疫情蔓延，雖然不能說沒有不能舉辦的判斷，「但考量到日本的狀況與因應作為，我們認為完全可以舉辦，並致力達成」。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂日前表示，有必要對有關東奧舉辦進行討論。對此，遠藤說，以專家意見來說是理所當然，組織委員會專家會議將研究安全舉辦的具體對策。

談到取消舉辦東奧的判斷期限或取消的可能性，遠藤說，「沒有考慮」。

時事通信社報導，面對日本境內疫情平息遙遙無期，日本立憲民主黨等在野黨人士，相繼提出應停辦或再延期舉辦的看法。

雖然日本政府目前對如期在7月舉辦的立場沒有動搖，但如果三度「緊急事態宣言」到5月11日的期限又被延長、看不到疫情有所改善的話，可以預想要求取消舉辦的聲音將升高。

目前相關單位尚未決定東奧及帕運進場觀眾人數，甚至是否要完全禁止觀眾進場，東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子日前提到「無觀眾比賽」的可能性。

不過，一旦確定舉辦「無觀眾比賽」，將造成約900億日圓（約新台幣229億元）的門票收入「歸零」，損失有可能得由日本國民來負擔，讓在野黨人士建議應該延期舉辦。

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