划船／黃義婷出征搶東奧門票 誓言奪第一再戰奧運

中華隊划船隊今天從桃機啟程，將飛往東京參加亞洲區奧運資格賽爭奪奧運門票，而比賽地點正是在東京奧運划船項目的比賽地海之森水上競技場，而上屆里約奧運國手黃義婷就誓言，要以資格賽第一名的成績拿下東奧參賽資格，再次挑戰奧運舞台。

雖對於疫情的控制仍有些擔心，但已接種疫苗的黃義婷認為，至少多了一層安全防護加上能先到場地模擬事件好事，畢竟因疫情之影響，不僅一年多沒有比賽，連原先安排的移地訓練都取消了。

黃義婷曾在2016年的亞洲區資格賽以第三名的成績取得里約奧運門票，這次她誓言要以第一名的成績拿下東奧參賽資格。她表示，曾在2018年拿到亞運銀牌後，有猶豫過是否要再戰東京奧運，直到2019年8月參加世錦賽拿到第17名，發現即便很久沒有參加國際賽，卻還可拿到不錯的成績而增添了再戰奧運的信心。

另一方面，黃義婷也認為挑戰奧運也是挑戰自己的極限，她想為自己留下一個在台灣前所未有的紀錄，留給學弟妹一個挑戰的目標，這樣台灣的划船項目才會更進步。

其實黃義婷在登上里約奧運舞台時，那次也是她在歐美國際賽的處女秀，所以當時到了現場，除了覺得新鮮，更多的還是緊張，畢竟人生第一次的國際賽面對的就是神聖的奧運殿堂，真的緊張到不行。隨著這5年的經驗，她漸漸能在國際賽上更能控制比賽的節奏以及調適內心的壓力，更認為若要比較的話，現在的自己比里約奧運時來得更自信。

黃義婷的教練謝茂松也表示，她的身上一直有傷，所以在雅加達亞運之後就讓黃義婷徹底治療恢復，這樣選手的路才會走得更長。

亞洲區奧運資格賽中華隊派出單人雙槳的黃義婷以及輕量級雙人雙槳的謝怡晴、李冠儀選手參賽。黃義婷所屬的單人雙槳項目最終若划進前5名，則能順利取得奧運門票，而雙人雙槳則划進前3名，方能拿下資格。謝怡晴、李冠儀在出發前也說：「這次去日本很緊張也很期待，但先前該做的準備都準備好了，會用享受的心態去完成這次的比賽。」