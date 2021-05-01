全大運5月14日台南登場 賴清德：今年採奧運轉播等級

今年全國大專校院運動會將在5月14到18日於台南成功大學登場，這是成大睽違40年再度舉辦全大運，將運用5G專網結合AI與全視野多視角高畫質3D隨意回放技術在網路直播，甚至還可即時分析球路軌跡等，副總統賴清德今出席宣傳記者會時表示，台灣搶在東京奧運之前，就將奧運轉播的等級來直播運動賽事，用科技邁向未來運動，實在振奮人心。

新冠疫情肆虐，國內再爆群聚感染，預計將有1萬5千人造訪台南的全大運將在本月中登場，校方對此不敢大意。校方表示，無論是選手、貴賓等任何人進出場館，都必須先上網拍照登錄頭像，再透過現場的「智能臉部辨識體溫量測系統」辨識身分、量體溫，得知軌跡。

成大副校長吳誠文表示，成大這次不只是舉辦運動會，是啟動MIT台灣團隊，由成大師生領軍，結合中華電信、工研院以及多家科技公司，利用5G專網整合AI與全視野多角度高畫質3D隨意回放技術於運動賽事，在社群網路直播賽事，並利用邊緣運算即時推播到中華電信的5G用戶，這是全大運首度由非專業學生團隊搭配專業工程播報人員進行的賽事網路直播。

另外，羽球、桌球項目將運用AI演算法及影像處理科技，克服羽球與桌球體積小、速度快的特性，分析球路軌跡、落點與速度；游泳項目將使用AI智慧追蹤技術，進行AR影像融合及動作分析自動化，並與國家運動訓練中心合作，協助分析國家代表隊選手表現。