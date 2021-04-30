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馬德里女網／不敵美克組合 詹家姊妹首輪止步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
詹詠然(左)與詹皓晴。 報系資料照
詹詠然(左)與詹皓晴。 報系資料照

我國女雙好手詹詠然詹皓晴，今天在馬德里女網賽雙打首輪登場，也是兩人繼2月中的墨爾本女網賽後再一次登場，以第6種子身份出賽的兩人面對克羅埃西亞瑪蒂琪（Petra Martic）／美國羅傑斯（Shelby Rogers），在前兩盤打完戰成平手的情況下，最終在超級搶十敗下陣來，以6：2、3：6、3：10無緣晉級。

詹詠然／詹皓晴今年澳網在女雙首輪爆冷出局後，墨爾本女網賽則是挺進到八強賽最終不敵中日組合王雅繁／二宮真琴，相隔兩個月兩人才又在馬德里女網賽展開紅土賽季。

而以雙打第六種子身份登場的兩人，在首輪面對蒂琪／羅傑斯，在首盤就展開凌厲攻勢兩度破發得手，以6：2先下一城，不過在第二盤前三局雙方互破發球局後，詹家姊妹一度陷入1：3落後，並在關鍵第9局又被對手破發、扳平戰局。

超級搶十詹家姊妹在一度取得2：1領先的情況下，卻被對手連拿6分逆轉，也未能再扭轉局勢，以3：10敗下陣來，無緣晉級到第二輪賽事；至於雙打頭號種子謝淑薇與新搭擋梅騰絲（Elise Mertens）則是在首輪輪空，直接晉級第二輪賽事。

詹皓晴 詹詠然 謝淑薇

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