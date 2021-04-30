足球／國小世界盃女子16強出爐 水里國小顏值球技兼具

隨著夏天即將到來，教育部體育署主辦的「109學年國小足球世界盃」32強女子組複賽也在南台灣高雄中正體育場開踢，經過三天的拚鬥後產生16支晉級隊伍，三支地主球隊新民國小、桂林國小、瑞興國小，將在16強賽中再度於主場亮相，並有機會爭奪冠軍金盃。

遠從澎湖跨海來台參賽的五德國小，經過去年的首屆賽事洗禮後，在複賽首輪小組靠著傳導及無持球跑動走位製造更多射門空檔闖入淘汰賽，卻在對上嘉義社口國小時以0：10遭到淘汰；總教練許程淯賽後表示，開賽所設計的防守壓迫戰術中，小球員來不及變換陣型導致門戶大開使得後衛補防不及遭對手破門，小球員在掉球後士氣略顯低落，越想追越流失更多體力。輸球後許多小球員也難過得掉下淚來，教練及師長安慰之餘也肯定所有球員的表現，畢竟澎湖的足球才剛起步便能晉級複賽已創隊史佳績。

高雄地主傳統球隊之一的桂林國小在晉級賽中以7：3擊退嘉義的六美國小，總教練簡晉暉說賽前已觀察過對手的陣容及實力認為應有很大勝算，因此在比賽進行不到一半就以五上五下讓其他五年級學妹磨練，沒想到學妹們表現超積極，將比數拉開奠定勝果。

六年級的球員吳昆慧笑說為自己的表現打了七分，雖然賽前非常緊張深怕對手比自己厲害，直到上場觀察對手的持球表現後才放心不少。

對手認證有顏值又有球技的南投水里國小在歷經了未帶證件風波虛驚一場後全隊挺進淘汰賽，在面對新竹女足強權之一的興隆國小時全隊將士用命，五、六級全部球員輪番上陣以12：0大勝對手，用實力證明她們仍最具冠軍相。

水里國小總教練顧見福賽後表示，比賽期間往往會出現很多狀況，不管是人為與否都要堅定信念、往勝利的方向大步邁進，今年不同以往除了提升技術層面外，全隊也更有向心力、態度也比以往積極。

為了尋求衛冕，全隊戰力整合狀況不錯，五年級學妹在實力上也都能順利銜接，頂住學姊下場休息的戰力，尤其是全子宇在歷經去年的洗禮後戰力更全面化。她今年接任隊長一職後，坦承壓力超大，因為要自主訓練也要在場上指揮提醒隊友，更要顧好課業，雖然成績保持在全班前三名，但是長輩還是希望她不會因為足球而荒廢學業。

複賽結束後大會也隨即展開16強決賽抽籤，水里國小為所有學校公認最不願遭遇到的對手，當宣布「籤王」由花蓮銅蘭國小獲得時，全場一片歡呼聲，其他學校頓時鬆了一口氣；花蓮銅蘭國小教練表示：「還有時間練習，我們有信心能擊敗衛冕軍。」

16強晉級名單：