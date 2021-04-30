韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網：因擋同業財路

瑞莎近幾年致力耕耘台灣韻律體操，培育無數英才，但卻遭網友爆料抹黑，引發輿論譁然，而今(30)日深夜再有1名PTT網友發文，自己3歲女兒也在瑞莎公司接受培訓，也透露完全沒有花到一毛錢，卻能擁有如此良好的學習環境，其他網友見文也點出瑞莎遭抹黑的原因，「破壞市場行情難怪被黑」

瑞莎以個人名號創立「瑞星韻律體操協會」，深入校園培育兒童韻律體操，並曾在國際賽上奪下金牌，未料卻遭同業忌妒，以「體操界因為瑞莎被搞得一團亂」標題為文，指控瑞莎搶功、帳目不清。

無端遭到抹黑指控的瑞莎，昨日在個人臉書洩心聲，「雖然很受傷很不容易，但我會繼續加油」，同時也發願「讓台灣韻律體操參加奧運」，絲毫不受流言蜚語打擊，而今日深夜也有網友發文，分享自己女兒也在3月底參加瑞星的培訓，全程不但由外籍教練教學，甚至還獲贈一雙體操鞋。

該名網友說道，如今孩子已經上課一個月，至今所花的費用是0元，也指出雖然未來不知道會不會收取費用，但孩子在良好的學習環境底下受教，他也認為收費是非常合理的，而這看似力挺瑞莎的言論，卻有其他網友看出端倪，紛紛指出瑞莎遭受抹黑的最大原因，「就是這個0元 引起災禍」、「破壞市場行情難怪被黑」、「擋人財路阿」、「不收錢就是罪過」

而曾經合作過的廠商也為瑞莎抱屈，根據《自由時報》報導「地圖製造MakeWorld.tw」負責人表示，當時瑞星團隊推出一系列啦啦隊服、運動毛巾等商品募資，公司更曾建議不要使用MIT(Made In Taiwan，台灣製造)的商品，這樣才能有更多成本利用在學生身上，但此提議被對方回絕，表示即便是募款性質也要提供消費者優良產品，也能順道支持台灣優良公司，在預算範圍內依然堅持使用MIT。