東奧組委會會長：今夏奧運有可能不開放觀眾入場

日本東京奧運組織委員會會長橋本聖子今天告訴法新社，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今夏登場的東奧有可能以閉門方式進行，她並承諾會確保奧運安全舉行。

橋本表示，唯有主辦單位能「完全保護」運動員和日本人民，奧運才算成功；她希望民眾對奧運能舉行「感到高興」。

當局先前已禁止海外觀眾前來日本觀賽。至於國內粉絲能否入場，主辦單位則因日本陷於新一波感染潮，而於本週將作出決定的時間延後到6月。

橋本聖子今天受訪時坦承：「可能會有一種情況是，我們無法允許任何觀眾入場。」

「只有一種情況能讓我們宣稱奧運舉辦成功，就是我們能完全保護運動員和日本人民的性命與健康。」

如今日本民眾多半支持奧運進一步延期或根本取消。最近新一波病例已促使東京和其他地區實施緊急事態。

在醫護體系已面臨壓力的情況下，東奧主辦單位要求醫護人員志願投入奧運活動遭到了批評。橋本表示，少了觀眾可紓緩醫護體系的壓力。

她說：「如果賽事本身真的改變，我認為會是在觀眾方面。」

「對於憂心醫護體系的人來說，這是我們也許可以緩和他們不安的地方。」