全大運／奧運培訓隊齊聚一堂 5月14日成大燃戰火

110年全國大專校院運動會5月14日將在成功大學舉辦開幕典禮，今天在體育署前廣場舉行的記者會上，教育部林騰蛟常務次長及體育署洪志昌副署長也共同迎接國立成功大學蘇慧貞校長引領的「環台聖火」跑進會場，而桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜也現身站台，鼓勵選手全力以赴。

教育部常務次長林騰蛟表示，感謝成大發揮醫學上的專長，與所有選手克服了種種的困難，讓全大運如期登場，他指出，全大運是國內大專運動員老將與新秀一起登場的頂級運動競技賽會，放眼世界各國，大專運動員在各個國家代表隊都扮演舉足輕重的角色，我國東京奧運培訓選手包括輔仁大學桌球好手林昀儒、鄭怡靜，國立台灣師範大學泳將王冠閎、國立台灣體育運動大學王星皓等20多位選手都報名參賽。

此外，本屆全大運有一項創舉，因國際新冠肺炎疫情緊張，許多國際賽事延期辦理，選手缺少高強度競爭賽事，體育署為持續培訓選手的競技實力，本次全大運也特別協調成功大學規劃舉辦「測試賽」，讓未具學籍的東奧培訓選手楊俊瀚、李智凱等人參加110年全國大專校院運動會「測試賽」，持續備戰東京奧運。

今年全大運自20日起展開19天環台聖火路跑，是全大運50年來首次一步一腳印，以接力方式，繞經全台30所學校，預計5月8日返抵成大校園。蘇慧貞表示，全程由選手路跑的19天聖火傳遞行程，就是希望夠透過環台路跑的堅持與熱情，為 台灣的體育選手加油打氣。

110全大運將於5月14日至18日進行，共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、橄欖球等18種競賽種類，賽事精彩可期。