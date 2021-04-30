台南運動成績六都之末 全運會超前部署每年編培訓費

台南市政府2023年將舉辦全國運動會，台南體育總會今天建議，選手培訓費用不應2年才編1次，應該每年都要編，才能留住優秀選手。台南市體育處表示，已向市府秘書長方進呈反映，並獲指示，未來針對重點項目優秀選手進行規畫與辦理。

台南體育總會總幹事陳良乾表示，台南10多年來體育成績都不佳，從2011年起全國運動會成績在5都或6都都敬陪末座，今年全中運雖較去年進步，但也是全國排名第7，還有很大成長空間。

陳良乾說，台南市是每兩年編一次選手培訓費，主要是針對全國運動會選手而編列，但這樣的推展運動方式還不夠，必須每年都編列，特別是2023年要辦全國運動會，明年也必須要編列選手培訓費用，以做好超前部署。特別是要針對台南重點運動項目的優秀選手做持續培訓，包括田徑、跆拳、舉重、游泳、軟網、橄欖球、棒球等項目。

市長黃偉哲今天與國教署長張少熙就舉辦全國運動會進行簽約時，保證未來整修的體育場館不會變成蚊子館。陳良乾對這樣的說法表示肯定，他說，體育場館整修完畢後，更重要的是要好好利用這些場地培訓選手而不單是比賽用。如何利用場地作培訓，要靠各單項委員會的規畫，體育總會也持續輔導各單項委員會，要求建立訓練制度，建立短、中、長程目標，為今年及兩年後的全國運動會做準備。

台南市體育處長林義順表示，今天與市府開會時，有將體育總會的建議提出，秘書長方進呈認為可行，立即指示體育處著手辦理，為2023年全國運動會提前準備。