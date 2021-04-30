影／體育署長誇言 將在東京奧運締造歷屆最佳成績

2023年全國運動會將在台南舉行，市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約。教育局表示為迎接兩年後的全國運動共向體育署提出2億多元的場館等整修經費，呈現更具特色且有別以往的運動會。

黃偉哲表示，希望藉由承辦全國運動會，更提升台南運動水準，除了把選手訓練好，也要把場館整修好，保證不會成為蚊子館。

張少熙說，黃偉哲是很勤儉的人，全運會由台南辦，令人放心，「人對了什麼都對」；全運會是國家最高競技綜合賽，協助台南辦好，是未來體育署要努力去做的事。

張少熙說，奧運將在日本東京舉行，他感謝歷任署長打下很好的基石，自己也相信，今年將是最接近成功的一年，將在奧運締造歷屆最佳成績。

黃偉哲表示，台南市於2007年辦理全國運動會至今，已歷時16年未辦理，為了確保112年全國運動會的舉辦品質，自108年起即著手盤點市內各運動場館，目前規畫43個競賽場地中有38個場館位於台南，預計投入2億多元修繕經費，提升各運動場館品質，以符合辦理全國賽的需求。