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影／體育署長誇言 將在東京奧運締造歷屆最佳成績

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣布2023年全國運動會將在台南舉行。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣布2023年全國運動會將在台南舉行。記者鄭惠仁／攝影

2023年全國運動會將在台南舉行，市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約。教育局表示為迎接兩年後的全國運動共向體育署提出2億多元的場館等整修經費，呈現更具特色且有別以往的運動會。

黃偉哲表示，希望藉由承辦全國運動會，更提升台南運動水準，除了把選手訓練好，也要把場館整修好，保證不會成為蚊子館。

張少熙說，黃偉哲是很勤儉的人，全運會由台南辦，令人放心，「人對了什麼都對」；全運會是國家最高競技綜合賽，協助台南辦好，是未來體育署要努力去做的事。

張少熙說，奧運將在日本東京舉行，他感謝歷任署長打下很好的基石，自己也相信，今年將是最接近成功的一年，將在奧運締造歷屆最佳成績。

黃偉哲表示，台南市於2007年辦理全國運動會至今，已歷時16年未辦理，為了確保112年全國運動會的舉辦品質，自108年起即著手盤點市內各運動場館，目前規畫43個競賽場地中有38個場館位於台南，預計投入2億多元修繕經費，提升各運動場館品質，以符合辦理全國賽的需求。

教育局長鄭新輝表示，前一屆全國運動會台南市共獲得20金21銀25銅，其中軟網、帆船、滑輪溜冰、舉重、田徑、游泳、跆拳道、划船、桌球、羽球、高爾夫、韻律體操、現代五項、籃球、輕艇、空手道等至少16種競賽種類具有奪牌優勢，此外，為了照顧優秀運動選手，除了在全運會年挹注1200萬元培訓經費外，自去年起，針對最近一屆全運會奪牌的選手發給每月3000元至2萬元不等的補助經費，希望讓優秀選手能無後顧之憂、專注訓練，在競技場上創造巔峰。

台南市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣布2023年全國運動會將在台南舉行。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣布2023年全國運動會將在台南舉行。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣布2023年全國運動會將在台南舉行。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天與教育部體育署長張少熙簽約，正式宣布2023年全國運動會將在台南舉行。記者鄭惠仁／攝影

全運會 高爾夫 田徑

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