賽事心得／CT226超級鐵人賽 小菜鳥騎車篇

「我以為我騎得不錯，沒想到只有剛好及格。」

真正開始接觸騎車其實還不到一年，公路車跟一般腳踏車對我來說最大的差別應該就是重量，還有騎乘的姿勢，剛開始騎的時候，因為車子很輕還很容易左右亂晃，因為不習慣坐墊會比較高，甚至連煞車停車都需要練習及適應。去年騎車路段，因為還不太適應公路車，沿路瘋狂被刷卡，還不太敢單手騎車所以喝水的次數很少也沒有吃能量膠，心中只記著教練說「你只要一直踩，一直踩，一直踩就會到了！」

今年賽前，一直想雪恥去年被瘋狂刷卡的感覺，所以上了好幾堂功率課，都是在上班前到鐵人工廠去積極踩功率，踩到爆汗、踩到懷疑人生、踩到我的腿不是我的腿那種，生活開始有了小白爛（ Specialized－ Roubaix）加入，開始和身邊的朋友約外騎，也騎了幾條比較有名的路線，覺得好像大腿們有變得比較強壯一點點，因為時間關係來不及上卡，所以這次也是布鞋上陣，在轉換上也比較容易些。

游泳搞砸後，我迅速到T1用最快的時間換裝、穿鞋，就馬上衝出發，這次整體的感受不像上次腿那麼軟，但前半段沿途還是不斷被刷卡（還收到很多加油）心裡還是有點小難過，去程大部分路段都是逆風，尤其在橋上真的很虐，努力踩了10幾Ｋ後，我的攝影師們終於出現了（請期待之後的影片！）天空也開始下起雨，因為很少在暴雨中騎車，也擔心自己的控車還不是那麼的熟練，賽前幾天的氣象預報都不是很好，一直都最擔心騎車路段如果雨太大真的會很危險，還好雨勢不大，剛好當做降溫。

受到外圍環流影響，這次的側風真的明顯有感大了許多，好幾次車子都被吹往旁邊跑，不過還好都還在可以控制的範圍，踩在緩坡上也沒有上一次那麼累的感覺，感覺自己又Level up了！一整路都很用力很奮力地踩，和前後的選手一直交替著，心裡覺得「我踩得這麼奮力，應該有比上一次快了吧！」

回到剛開始出發的橋，沿路開心下滑再轉個彎進轉換區，按了錶，發現跟去年時間幾乎一樣...游泳慢了一分鐘了，騎車又沒追到時間，對我的自信又是一個大大的打擊，離原本設定的目標也越來越遠...但是比賽的當下也沒辦法去多在乎這些，只希望能在任何小細節再多爭取一點時間！放好車，戴好跑帽補個妝（這很重要！）就開始了我的跑步路段——待續。

其實覺得滿挫折的，在體感上沿路速度都覺得明顯比去年快，而且疲累程度也減少了不少，原本以為可以推進個5-10分鐘，完賽後才發現只進步30秒，讓我小失望了一下，雖然挫折但是這不會是我停止騎車的理由！這次在騎乘的感受及姿勢，明顯有很大的改變，還有，也敢單手喝水了，再出發的前幾K也有順利用單手吃能量膠！我覺得這也是一大突破！

也許，進步不是凸顯在成績上，而是散落在各個你不曾注意的小細節。期望明年騎車，能再更上一層樓

🚴🏽‍♀️因為覺得騎車照很帥，所以抱歉了錢錢，卡刷下去就對ㄌ～辛苦這些賽道攝影師天氣不好依舊在各地蹲點，才讓大家有美照帥照做美好的回憶

🙏🏽你們說，帥不帥～-騎車篇結束，待續下一篇～

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