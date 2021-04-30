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賽事心得／CT226超級鐵人賽 成為鐵人的這一天

運動筆記 / Eve Lin

「報名費很貴，絕對不能浪費掉他」

2021.04.25在未亮的台東街上，緩緩地騎著單車往著轉換區前進。人生中的第一場鐵人三項正要展開。

到底為什麼會報這場的原因早已淡忘，只知道周邊有參賽的好友都在昨日完成了他們的賽事。初鐵又練習不足的自己默默的開始有了緊張與寂寥感。整理好了轉換區物品，交出了完賽衣物袋。懷著忐忑不安的心情，在槍響那刻下水。因為對自己沒啥信心所以選擇沿著岸邊游，沒帶泳鏡防霧是最大的失誤。看不清楚之外又要一直整理泳鏡讓不安更加擴大。最後小劇場在折返後立即爆發。

「為什麼邊邊那麼遠，我是不是快不行了，我是不是該拉我的救命充氣浮標了，救生員看的到我喊救命嗎嗚嗚嗚嗚」但內心有一個聲音告訴我我做得到，不要慌不要急，現在放棄就結束了。報名費很貴不要浪費啊!!!!!!!!!!努力游啊游，終於看到了工作人員要拉人上岸的手。(應該是此生最美的手之一了)

上岸的那刻，內心便確信，我一定可以完賽。

【游泳-00:47:41 沒被關門的感覺真好】

在經過長長的轉換區後終於到達甘蔗號所在地。(不得不說自己真的很散漫，連轉換區跟晶片位置在哪都沒好好記，手錶都亂按…)然後很悠閒的擦了腳、吃了蛋白棒跟能量膠、擦眼鏡穿襪子鞋子帶帽子，才甘願離開T1。

【T1-00:10:58 完全不知道自己在幹嘛】

單車一啟航後，賽前擔心的摔車、會冷、淋雨等等內心障礙通通都拋到腦後了，內心只想著一直往前騎，不管前面是上坡下坡還是施工，往前就對了！可喜可賀的是也在單車路段解鎖了邊騎車邊吃能量包、邊騎車邊喝水跟拿水的成就。

**單車路段最重要的心得，安全帽要戴好，鐵衣要鮮豔亮麗，要減肥。這樣照片才會好找又好看。

【單車-01:31:12 邊騎邊唱愛情妳比我想的擱咖偉大幫自己打氣】

回到了T2，快速地換上五指襪，套上鞋子與帽子，吃了一包乖乖膠就出發往相對拿手的項目跑步前進了。

【T2-00:03:22 終於快結束了】

先稱讚一下Nike ZoomX Vaporfly NEXT%2 編織鞋面超方便，一套就穿進去，整個省了很多時間。可能因為單車項目的速度感加持還有協助熱身，除了一開始的1K肌群還在適應外，剩下里程的體感比自己想像的還順暢。一直以為自己很慢，殊不知比原定配速還快很多(本來預計55分左右完賽)。也達成了自己在游泳還有騎車的宣言《穿上跑鞋後一個一個追回來》。唯一的小插曲就是在2.5K折返時以為要拿信物，在那邊徘徊了一下。

**最可惜是沒有拍到衝線照，明年一定要拍到。

【跑步-00:49:44 比預期還要快】

快到終點時聽到阿鬼叫我的名字內心整個感動，尤其是進到終點後看到小喵跟鑫哥也在等我整個感動到不行。原來有人在終點等我幫我加油。

【左起：鑫哥、我、小喵、阿鬼】

終於終於完賽了，完賽成績03:22:58。在2021.04.25這一天，我終於成為了夢寐以求的鐵人了。

鋪攏共、沒經驗又狀況外的我，能夠完成這場賽事都要感謝周遭好友的幫忙。感謝Frank跟Max滿滿的經驗分享還有協助，甚至還帶我去海泳~~如果沒有你們的協助我可能就直接GG在賽道。還有Max的緊急救命充氣浮標支援，我一度真的很想拉開他，但是忍住了。

感謝怡文大美女賽前幫我求的鐵人帽與上課心得分享，愛你999。感謝福昌與kcp賽前的澄清湖練習，有你們的協助才讓我自行車抱佛腳時沒有被佛踹一腳，小蝸牛萬歲。感謝鑫哥小喵的經驗談還有禮拜五在大雨中載我去民宿，能在終點看到你們好開心~也謝謝賽後將我加入鐵人社團讓以後練習更有方向。

感謝千仔的陪游，雖然我們的游泳之路整個一波三折。感謝強哥的接送、瑛姊、桑、義昇哥的經驗分享跟打氣，還有感謝我們朵朵賽前綁得漂亮辮子，讓我在狼狽之餘還能有點漂亮XD

感謝最重要的阿鬼小天使，在台東這幾天沒有你我應該會更淒風苦雨。載我報到、載我試游、載我看騎車賽道、載我吃好料。賽程結束後還要載我回轉換區牽車再回民宿，妹子我真是感謝到不行。還有感謝其他人的加油打氣，因為有你們我才能又完成一次的挑戰。最後感謝大俠在277練跑後的鼓舞，我有笑著好好面對屬於自己的賽道。

最後的最後，CHALLENGE TAIWAN 10周年，我們繼續台東見。

【大俠的賽前祝福】

平日生活分享跟運動紀錄都放在臉書～搜尋名字就找得到囉💪

天使 鐵人三項

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