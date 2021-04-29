體操／遭抹黑「空降搶功」 瑞莎：很心碎但不會放棄孩子們

來自烏克蘭的瑞莎在2019年取得我國身分證後，重拾自己對韻律體操的熱愛，在台灣幫助台灣小選手，近年指導台灣韻律體操選手有成，除了帶隊出國奪金，也自費舉辦大獎賽，但日前有Dcard網友指控她「挖角選手」、「募款款項流向不公開」、「桃園補助只落在瑞莎的學校」、「空降搶功」等。

面對網友攻擊，瑞莎在臉書粉絲專頁寫下長文，透露自己的努力遭到外界玷污，想起過去在國家隊被霸凌的過往，並表示自己不會因流言蜚語而放棄這些小選手，會繼續努力加油。

突然想到了我小時候的故事。我3歲就開始練韻律體操。6歲開始跟烏克蘭國家隊教練訓練，那時候我是剛來的，最小的，其他姐姐們都是11歲以上。

因為我小時候很害羞很不勇敢，教練常常鼓勵我，那時候很開心教練一直鼓勵我給我很多動力、但那時候因為教練一直說我的好。

我隊上的姐姐們開始很不喜歡我。她們跟我說我們換衣服的小房間有很多老鼠（我小時候很害怕老鼠）。雖然那不是事實，但我相信她們了。

有一天教練不在場的時候她們把我關在這小房間，然後關燈了。

我那時候好幾個小時很大聲唱歌，希望教練來聽到我的聲音。她聽到了。

雖然我那時候嚇到了，也不想繼續在跟姐姐們在同一個隊上，但因為那一個教練的支持，我沒放棄。我變更堅強。

來到台灣韻律體操圈子的時候也是我完完全全的新人，看到很多很努力的孩子們，覺得我一定要有一天讓台灣韻律體操參加奧運。

舊的做法不會帶來什麼改變，所以我勇敢的全新開始努力，讓孩子們有我能給的、最好的環境發展。我真的努力了。

但我發現我越努力有些人越恨我，知道我也是藝人網路上亂寫我的東西。

我都有看到，真的很心碎，但不代表我要因為那些幾個亂寫的人要放棄這麼多孩子們。

雖然很受傷很不容易，但我會繼續努力加油。