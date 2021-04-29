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空手道／奧運積分最終戰 文姿云進軍東奧只剩最後一步

中央社 / 台北29日電
文姿云。 擷圖自文姿云IG
文姿云。 擷圖自文姿云IG

台灣空手道好手文姿云明天將在世界空手道聯盟頂級聯賽的布里斯本站亮相，這也是她奧運積分賽的最終戰，她除盼能取得佳績，也期待保住排名摘下東京奧運入場券。

空手道女子55公斤世界排名第2的文姿云，將於台灣時間後天凌晨1時亮相，若一路過關斬將挺進獎牌戰，則於台灣時間週日晚間10時登場。

葡萄牙疫情在今年1月來到高峰，如今已轉為趨緩，不過每天仍有百例以上確診者，文姿云在4月26日抵達葡萄牙後，當天僅在飯店進行簡單活動調整，接著去了趟超市採買實材，這幾天多以自行烹煮方式，減少外出與人群接觸機會。

由於文姿云上一次出賽已是1年多前的事，對於久違的國際賽，她顯得有些興奮和期待，指導教練黃昊昀不擔心，訓練時告訴愛徒：「妳的能力是世界頂尖，如果把自己能做的都做到最好，沒什麼人是妳的對手。」

此站雖是奧運積分賽（公開賽）最終戰，但5月19日將在克羅埃西亞舉辦歐洲錦標賽，因此在奧運積分榜上仍有變數。

空手道每個量級的積分前兩名可以取得東京奧運參賽資格，文姿云所在的量級目前積分排名第一的是烏克蘭選手，積分達9472.5分，文姿云以7080分名列第2，暫時領先第3名的德國女將麥瑟施密特（JanaMesserschmidt）1373分，黃昊昀分析，只要里斯本站結束後，文姿云積分仍有1000分以上領先優勢，就可確保奧運門票入手。

文姿云

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