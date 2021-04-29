拔河／備戰2026世錦賽 全國室外錦標賽先動起來

110年全國室外拔河錦標賽暨國手選拔賽將於5月1日起在台中新社高中舉行，這除是一年一度全台規模最大的室外拔河賽，也是2021世界室外拔河錦標賽的國手選拔賽。

2021世界室外拔河錦標賽將於9月在巴斯克舉行，同時也是2022美國伯明罕世界運動會的資格賽。

台灣女子拔河代表隊在世運會締造史無前例的4連霸，明年將尋求5連霸，而前提是得先通過選拔賽考驗，才有機會穿上代表台灣出征的國家隊戰袍，此外包括公開男子組與公開男女混合組也都是選拔賽的組別。

今年全國室外拔河錦標賽共有15個組別，總計共有破紀錄的62支隊伍、選手隊職員逾千人參賽，也寫下賽會新紀錄，協會表示，以往全國室外賽參賽隊伍數大約都在20隊左右，不料今年則是一口氣翻了3倍。

協會分析，本屆全國室外賽參賽數暴增主因之一，就是國中組不但免報名費，且包括住宿、膳食費用都由協會負擔，因此今年光是國中組就有高達24支隊伍組隊參賽。

中華民國拔河運動總會理事長陳建平表示，台灣這個4月17日晚間成功申辦到2026世界室內拔河錦標賽主辦權，而目前國中組的這批幼苗，未來都有機會成為2026世錦賽國手，他希望透過全國賽增添小選手比賽的經驗，並讓大家從比賽中培養對拔河運動的興趣，也期待2026年能把更多的金牌留在台灣，最後特別感謝教育部體育署及臺中市政府對於本賽事的支持。