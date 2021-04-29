F1／要求國外選手隔離14天 加拿大站取消

F1一級方程式賽車確定連續2年都不會有加拿大站！受到疫情打擊，去年只比17站，加拿大的蒙特婁站就被取消，而今年官方又宣布，加拿大的國際旅行限制需要14天強制性篩檢隔離，將由去年暌違9年重回F1賽場的土耳其伊斯坦堡站，取而代之在6月中旬開辦。因疫情干擾，去年幾乎都在歐洲賽場舉辦，今年原定還要到巴西，會不會改由其他站取代將各國視旅行限制而定。

土耳其站取而代之

根據《F1官網》報導，F1官方宣布，今年第7輪賽事將改在土耳其舉辦，這也代表加拿大車迷連續2年都看不到比賽。去年受到疫情重創體壇，F1也只比17站，而且多集中在歐洲賽場，加拿大的蒙特婁站就是被取消的其中之一，而今年取代蒙特婁6月中賽事的土耳其大獎賽，也是連2年獲得F1青睞，在這2年之前，土耳其伊斯坦堡賽道已經9年不見F1。

F1官方提到，會取消蒙特婁站不只因為加拿大暴增的確診數，更大原因是加拿大的國際旅行限制，該國要求14天的入境強制篩檢隔離，而F1賽程不可能為此擠出超過2週的時間以待，聲明提到，F1與加拿大站的合作關係將延長2年，而擁有去年與今年蒙特婁站的車迷能選擇退款，但也能延用到明年同地點的賽事，期許明年能抗疫有成，在蒙特婁開戰。

巴西站看紅色名單

另據《英國廣播公司》報導，今年F1野心勃勃，他們規劃了破紀錄的23站賽事，增加在沙烏地阿拉伯的新站，但在加拿大確定退出本季賽程後，其他長距離（遠離歐洲）的賽事也遭到質疑。

這分為兩類，一種是疫情受到一定控制，但該國家仍將入境限制作為保護措施（難配合F1賽程），另一種是難以控制疫情增長的國家，後者難以舉辦就無須多說，不少國家都屬於前者，像今年安排的澳洲大獎賽和新加坡大獎賽比不比得成，還是未知數。

F1也補充，預計在11月多開打的聖保羅大獎賽也有點尷尬，除了得考慮巴西防疫問題，還得視英國旅行限制而定，由於F1目前10個車隊有8隊都位於英國，若英國屆時仍把巴西放進紅色名單（旅行限制最嚴重等級），那基本上就打不成。

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