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篩檢次數不嫌少 東奧教戰手冊出爐

台灣醒報 / 台北報導
東奧最新一版的運動員教戰手冊出爐，內容幾乎能說是「頻繁篩檢」，以對抗疫情傳播的可能。(photo from 東奧官網截圖)
東奧最新一版的運動員教戰手冊出爐，內容幾乎能說是「頻繁篩檢」，以對抗疫情傳播的可能。(photo from 東奧官網截圖)

針對防疫安全，國際奧會又推出最新的奧運教戰手冊，簡言之是「更頻繁的疫情篩檢」。第二版運動員教戰手冊29日出台，運動員前往日本前得進行雙重篩檢，入境後要再做一次，隨後進行泡泡隔離，與隨行人員每日都得持續接受篩檢，而運動員還得無時不佩戴口罩除了五種時段（吃喝睡練賽），參與人員都得簽署這份教戰手冊，違反者將懲處、最重退出比賽。

 ##頻繁篩檢是亮點

一如往年，國際奧會都會針對奧運推出教戰手冊，包含對委員會、運動員、官員、媒體的四份針對性手冊，今年各份手冊都還會隨時間、情勢，推出更正版本，根據《外媒》報導，今年第二版的運動員教戰手冊於29日公布，最大亮點是「數不完的篩檢次數」。

運動員前往日本之前，將進行雙重篩檢（家中篩檢與登機前的篩檢），入境後再做一次篩檢，再來是嚴格的泡泡隔離（為期三天），包含在飯店飲食，前往賽場不能搭乘大眾交通工具（得乘坐專車），與隨行人員每日都得進行篩檢，所有參與賽事的人員在賽前三天都得進行篩檢。總而言之，國際奧會盼利用頻繁篩檢，抓出可能藏在眼皮底下的確診案例，這也代表日本篩檢資源的負擔將加重。

嚴格遵守教戰手冊

另據《BBC體育》報導，運動員還得遵循嚴格佩戴口罩禁令，除了5個時段（吃飯、飲水、睡覺、訓練、比賽）之外，都得口罩不離身，入境日本的外國選手與人員都配有公衛要求的手機，公用包含每日健康報告與定位系統。組委會首席武藤敏郎暗示，參與人員都得簽署這份教戰手冊，違者會受到懲處，最重者是直接「被送回家」。

雖然這次手冊發表時間有點敏感，恰處於日本疫情持續延燒時期，東京、大阪地區都在本週進入第三輪疫情緊急狀態，特別是東京在28日飆出900多個新例，這是變種疫情出現3個月以來的最高紀錄。面臨反對舉辦或延遲舉辦的言論，武藤敏郎反問，日本還有時間能延嗎？東奧組織者已花費太多工夫準備，牽扯的賽事鏈、資金都讓延後舉辦成為不可能的任務。

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