全中運／苗栗獲10金11銀15銅 縣長頒獎成績優異選手
苗栗縣今年全中運獲10金11銀15銅佳績，縣長徐耀昌上午在縣府表揚選手及教練，頒發總額158萬多元獎勵金；苗栗代表隊今年在滑輪溜冰項目大放異彩，囊括2金1銀1銅且創下苗栗歷來最佳成績，尤其建國國中陳宣霈分別在1萬公尺淘汰賽及1萬公尺計分淘汰賽勇奪雙金。
縣府教育處指出，全國中等學校運動會4月22日在雲林閉幕，苗栗代表隊在田徑、木球、角力、桌球、柔道、跆拳道及滑輪溜冰等項共獲10金11銀15銅，其中滑輪溜冰囊括2金1銀1銅，陳宣霈勇奪雙金且破大會紀錄，繼去年再次稱霸全國，達成二連霸；苗栗縣滑輪溜冰團隊這次全中運國女組滑輪溜冰獲全國第2名團體錦標，是苗栗縣歷來最佳表現。
此外，大同高中桌球隊在桌球四強賽接連以3比1拍下去年金牌淡江高中、銀牌內湖高工，勇奪桌球團隊賽冠軍，這也是大同桌球隊成軍4年來第1面全中運金牌，對一支沒有任何青少年國手的球隊而言，十分難得，全隊由縣府補助培訓經費、改善訓練環境，同時吸收前年全中運銀牌維真國中班底，加上選手、教練辛勤練習，接連奪下正新瑪吉斯盃、自由盃等全國賽冠軍，今年進軍全中運更一舉稱霸。
徐耀昌上午頒發獎勵金給全中運表現優異選手，縣立福興武術國中小這次共獲3金、2銀、4銅的好成績，其中陳亭旭在柔道第2級、角力自由式第1級奪下雙金，榮獲10萬元獎勵金。
苗栗縣今年全中運奪下10金的項目及選手分別是，國男角力希羅式第3級福興武術國中小柯郁翔；國男柔道第2級及角力自由式第1級陳亭旭；國女柔道第5級致民國中陳恩汝；國女滑輪溜冰1萬公尺淘汰賽、計分淘汰賽陳宣霈；國男田徑5000公尺競走縣立苑 高蕭振宏；國男木球桿數雙人賽大倫國中吳澄鋐、胡言華；高女木球球道團體賽苗栗高中劉怡君、劉雨賢、劉瑋婷、蘇玟靜；高女桌球團體賽大同高中王佳甄、王韻涵、李怡仙、林軒卉、郭伃璇、陳郁芝、黃文婷、詹瑞瑜、劉昀蓁、謝于璇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言