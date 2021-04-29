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東奧／配合防疫 體育署：專業人員隨行

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
由於日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，防疫成立委關心重點，體育署署長張少熙表示，奧運期間中華代表團會有檢驗官會陪同前往東京。 美聯社
由於日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，防疫成立委關心重點，體育署署長張少熙表示，奧運期間中華代表團會有檢驗官會陪同前往東京。 美聯社

東京奧運倒數不到100天，立法院第10屆第3會期今天舉行東奧和東京帕運專案報告，由於日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，防疫成立委關心重點，體育署署長張少熙表示，國內都有相關決策小組，但也要配合東京端的決策，像是原本4天檢疫一次，現在改為每天。

張少熙補充，屆時中華代表團會有檢驗官會陪同前往東京。

林騰蛟表示，目前已有188名培訓選手接種新冠肺炎疫苗，東京奧運也沒要求選手必須接種疫苗才能參賽，但赴日前96小時內須有2次檢驗的報告證明。

目前中華代表團共在9種運動取得31席參賽資格，上周舉重名將郭婞淳在亞錦賽兩破世界紀錄摘金，只待舉重總會公告就可拿到第32張資格，空手道「小清新」文姿云也已飛往葡萄牙里斯本，參加明天到5月2日舉行的021空手道K1超級聯賽里斯本站，爭取東奧門票。

不過東京奧運3對3籃球資格賽下月就要在奧地利登場，中華培訓隊名單卻仍未出爐，國內女籃最高殿堂賽事WSBL的賽季更只有短短1個月，今天也被立委范雲點名。

今天院會立委關注焦點還有7歲男童柔道受訓受傷的意外，教育部次長林騰蛟和張少熙表示，已進行相關規則的討論，會朝向柔道道館都必須有教練證、聘請有執照的教練為方向。

立委邱顯智要求體育署建置教練證查詢系統，林騰蛟和張少熙也承諾建置。

舉重 郭婞淳 東京奧運

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