射箭／凱撒射箭隊本周返新北主場 辦小選手對抗賽

中華企業射箭聯盟至今第3年，開創出「主客場制」，今年新北凱撒射箭隊首度主場，將於5月1、2日在新北市板橋體育場辦理，有機會一睹奧運射箭選手雷千瑩霸氣拉弓，還有小選手的對抗賽，現場更有體驗集點活動，歡迎大家到現場參與活動。

新北市體育處表示，「新北凱撒射箭隊」今年正式冠名合作，讓官方跟企業資源共同支持運動發展，今年的中華企業射箭聯賽有協會青年隊、寒舍集團隊、新竹市愛山林隊、台中銀行隊、台南射箭隊及新北凱撒射箭隊6支隊伍參賽，從3月開始聯賽，每月一場賽事，將持續至11月的冠軍賽，賽事將至不同地主隊主場辦理，讓更多民眾有機會接觸射箭比賽。

新北土生土長的「雷母」雷千瑩，是新北凱撒射箭隊主力選手，正在為東京奧運備戰，把握難得機會一睹世界級射箭選手風采，尤其這場特別結合「2021新北凱撒射箭小聯盟」，由新北市國中小射箭重點學校為班底，包括重陽國小、信義國小、三和國中等13支射箭隊組成辦理對抗賽，希望以母雞帶小雞方式，讓小選手們以賽代訓，享受比賽與展現自信，不僅紮根新北射箭基層運動，也為新北競技運動人才建立四級培育完善培訓體系。

凱撒飯店連鎖集團表示，新北凱撒主場日其中一場將舉行「十分箭公益募款活動」，根據新北凱撒射箭隊全隊射出的十分箭總數，以一支十分箭換算100元的捐款金額，累計金額捐贈至「財團法人脊髓損傷潛能發展中心」，為社會公益盡心盡力。活動當天，現場觀賽民眾也能夠參加新北凱撒全隊十分箭預測抽獎活動，有機會抽中凱撒飯店住宿券。