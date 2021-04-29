2021 Challenge Taiwan圓滿落幕 超過6000名鐵人三項選手相聚台東！

亞太地區最大鐵人三項 Challenge Taiwan，在 24、25 兩日緊密的賽事，隨著最後一位 51.5KM 選手進入終點後，圓滿落幕！這次共有 6000 位選手一同參與本次賽事，西班牙外媒都來電確認數字，並給予讚嘆。Challenge Family 亞太區執行長羅威士 Jovi 表示：「感謝所有家人回到鐵人的家鄉，台東，Challenge Taiwan 就是一個大家庭，我們享受且珍惜著一年一度的大團聚，各位鐵人就是我們的家人，歡迎回家。」

亞太地區最大鐵人三項 Challenge Taiwan 在 4/24、25 兩日緊密的賽事後，圓滿落幕！（圖片提供：Challenge Taiwan）

鐵人主播夏嘉璐首次擔任視障陪跑員，參與 113 公里接力項目主播 夏嘉璐 也是鐵人愛好者，第一次擔任視障陪跑員就是在 CT 鐵人 113 公里賽上，這次搭配的視障選手是路跑好手－洪國展，面對第一次合作，夏嘉璐表示：「每一次練習都覺得在視障跑者身上學到很多，陪跑是完全嶄新的課題，兩個人彼此的步伐及頻率必須一致，彼此互相信任，互相配合！非常開心能有這次機會。」本次搭配的隊友為姜育安、洪國展，以及另一名陪跑員姜義村，完賽成績為 6：54：54。夏嘉璐本次賽會中參加 51.5 公里的賽事，也順利以 3 小時 52 分的成績順利完賽，鐵人主播稱號實至名歸。

主播夏嘉璐（左）第一次在 CT 鐵人 113 公里賽上擔任視障陪跑員，這次搭配的視障跑者為路跑好手洪國展（右）（圖片提供：Challenge Taiwan）

226 公里項目，最強士官長王金晴發威奪得第一素來有「最強士官長」之稱的王金晴，一直活躍在台灣各大賽事中，本次 Challenge Taiwan 也是抱持著挑戰自己最佳成績的心情參加 226 公里項目。面對王者「鐵人一哥」謝昇諺 在一開賽游泳及自行車賽段的強勢表現，士官長表現的不疾不徐，照著自己的步驟穩定前進，從開賽游泳段落後，直到自行車賽段，漸漸展露出壓迫的氣勢，最後在路跑賽段一舉追過謝昇諺抵達終點，完賽成績為 9：19：35。謝昇諺雖然沒能守住優勢，仍舊以穩定的配速堅持到終點，完賽時間為 9：27：44 贏得第二名。「我的生活就是運動。」226 女子組冠軍李宜芳，平日維持著有質量且規律的訓練，以 12：07：15 的成績完成比賽。

「最強士官長」王金晴在男子 226 公里拿下冠軍（圖片提供：Challenge Taiwan）

WAYPOINT 三帥初挑戰 226 公里，成績優異順利完賽「低調三鐵王者」吳冠融、「鐵人奶爸」楊志祥、半馬百傑 林群馨 三位昔日實力堅強的國手組合，在本次賽事中代表著 Waypoint 初次挑戰 226 公里的超級鐵人賽。在游泳賽段中，由吳冠融以 58：02 的成績首先上岸，並且在自行車賽段中穩定領先其他兩帥，但是保持規律訓練的鐵人奶爸楊志祥表現一樣不俗，一路追趕在吳冠融後面，並且在路跑賽段一舉贏過吳冠融，最後兩人分別以 10：26：30 跟 10：28：23 完成比賽。第三帥林群馨面對初 226 表現亮眼，以 11：18：03 的成績抵達終點。

WAYPOINT 三帥初挑戰 226 公里！圖左至右的選手分別是林群馨、楊志祥和吳冠融（圖片提供：Challenge Taiwan）

張家豪挑戰 113 公里，初試啼聲得第一素來都參加 51.5 公里項目的 張家豪，在 Challenge Taiwan 挑戰 113 公里個人項目。在游泳賽段 王威凱 以 25 分的成績領先，快速進入轉換區，直到自行車賽段，都還維持著三分鐘差距的優勢，但是素來跑步速度不慢的張家豪，在最後的路跑賽段，以 4 分內的優異的速度超車，完成 21 公里共花費 1 小時 23 分，並以 4：22：22 優異的成績完成比賽。

素來參加 51.5 公里項目的張家豪（左二），這次挑戰 113 初試啼聲得第一！（圖片提供：Challenge Taiwan）

謝漢霖、黃于嫣分列 51.5 公里男子組女子組冠軍25 日的天氣有別於 24 日的不穩定，適宜的溫度及濕度更適合選手發揮實力。松山家商鐵人隊的 邱柏升 率先以 2：22：24 的時間抵達終點，奪得 M16 的冠軍，在頒獎典禮時表示，即使平日教練的訓練很嚴苛，他還是很感謝教練的栽培。才剛奪得普悠瑪 51.5 公里冠軍的 黃于嫣 以 2：23：55 的成績登上女子組的冠軍，體格越見精實的于嫣分享，只有把身體訓練的結實了才有足夠能量應付比賽。「菁英選手的訓練永無盡頭」，鐵人老闆 謝漢霖 以 2：16：43 的成績奪得男子組第一名。

才剛奪得普悠瑪 51.5 公里冠軍的黃于嫣，以 2：23：55 的成績登上女子組的冠軍（圖片提供：Challenge Taiwan）

25.75 青少年組、小鐵人、小小鐵人開賽展現潛力，勇往直前不退縮Challenge Taiwan 賽事中，最為特色的是推廣鐵人就是家庭運動的概念，因此不少選手都是舉家前來參加。在今年的 25.75 青少年組、小鐵人、小小鐵人有高達共 1100 位小選手參賽，多位小選手們從開賽時，就表現出專業選手的氣勢，以標準的姿勢躍入水中，進行角逐。25.75 公里(半鐵)項目的選手，競爭相當的激烈，第一名戴立喆以 1：11：56 的成績率先抵達終點，巾幗不讓鬚眉，陳均妤以 1：12：56 一分之差的成績獲總成績第二名、女子組第一名的好成績。最多家長一同參與的小鐵人、小小鐵人項目，在一早就擠爆活水湖，看見小鐵人在比賽，有些家長比小鐵人更緊張跟激動。本次賽事因為活水湖水位不足的關係，小小鐵人游泳項目本來為踏浪，更改為跑步 200 公尺，Push Bike 1.2 公里，最後跑步 800 公尺。現場氣氛歡樂又帶刺激，相信對於家長跟小朋友而言都是難忘的體驗。

Challenge Taiwan 賽事中，最為特色的是推廣鐵人就是家庭運動的概念，因此不少選手都是舉家前來參加（圖片提供：Challenge Taiwan）

鐵人精神就是堅持到底，享受突破自己極限的成就感今年的 Challenge Taiwan，參賽的選手來自各個領域的佼佼者。知名女登山家 詹喬愉 Trifish，首次挑戰自己未曾嘗試過的三鐵運動，就是看看自己在不同的運動領域裡的極限在哪裡。知名馬拉松好手「光頭神童」李翰暄，也是第一次挑戰鐵人賽事。體育主播 侯以理 更是每年挑戰 Challenge Taiwan 賽事測驗自己的體能。

今年的 Challenge Taiwan，參賽的選手來自各個領域的佼佼者。體育主播侯以理（右）更是每年挑戰 Challenge Taiwan 賽事（圖片提供：Challenge Taiwan）

十周年升格亞錦賽，2022 Challenge Taiwan 與世界各國好手相約台東團聚2022 年的 Challenge Taiwan 即將邁入具象徵意義的第十年，Challenge Taiwan 工作團隊致力於將歡樂跟家庭元素融入專業的鐵人三項比賽，讓所有來參加的選手們都能夠享受比賽，愛上 Challenge Taiwan。Challenge Taiwan 亞太錦標賽將提升規格、追求更高品質，誠摯地邀請各位愛運動的鐵人家人們，一同於明年的 4月 23、24 日回家團聚！

2022 年的 Challenge Taiwan 即將邁入具象徵意義的第十年，誠摯地邀請你們，明年 4月 23、24 回家團聚！（圖片提供：Challenge Taiwan）

責任編輯：Joanna

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