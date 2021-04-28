東奧5方會談達共識 延到6月再決定觀眾上限

日本東京奧運及帕運5方會談今天舉行，針對開放日本境內觀眾進場人數上限仍未做出決定，而是達成按照日本國內體育賽事等上限規範，延到6月再做最後判斷的共識。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府、東奧暨帕運組織委員會、東京都政府、國際奧林匹克委員會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC），今天晚間以線上形式舉行5方會談。

有關東奧及帕運入場觀眾人數上限，為彈性因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發展，到目前為止共有以會場容納人數5成作為上限，及不開放觀眾入場等複數方案。

今天晚間5方會談討論到入場觀眾人數上限時，對按照日本國內體育賽事等上限規範，到6月再做最後判斷達成共識。

但基於變種病毒株造成的感染現況，現階段無法提出具體的上限數字。

上次5方會談是在3月20日舉行，當時對開放日本境內觀眾入場上限，預計4月上旬做出決定，原則上將準用日本境內職業賽事規定的觀眾入場限制。

不過，可能是受到包括東京都在內的日本4都府縣都是「緊急事態宣言」發布地區影響，讓5方會談將決定日本境內觀眾入場上限的時間，再往後延到6月。