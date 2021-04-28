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馬德里女網／不敵斯洛維尼亞好手 謝淑薇僅拿1局吞敗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇。 資料照(路透)
謝淑薇。 資料照(路透)

我國網球一姊謝淑薇今天在馬德里女網賽女單會外賽第二輪賽事，碰上世界排名第80名的斯洛維尼亞好手齊丹塞珂（Tamara Zidansek），最終在僅拿下1局的情況下，以1：6、0：6輸球。

在今年澳網女單挺進八強，寫下個人大滿貫賽生涯單打最佳成績的謝淑薇，這次馬德里女網賽也是她相隔70天後再度出賽，在會外賽首輪面對世界排名第147名的羅馬尼亞小將克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），謝淑薇在先丟首盤的情況下上演戲劇性逆轉。

今天面對年僅23歲的齊丹塞珂．謝淑薇再度於開賽就陷入落後劣勢，在遭到對手搶先破發後以0：3落後，儘管第4局她化解了3個破發點拿下首局勝，但又在第6局遭對手破發，最終以1：6先丟首盤。

第二盤年輕氣盛的齊丹塞珂趁勝追擊，以6：0賞給謝淑薇貝果後拿下勝利，謝淑薇僅管無緣自力取得會內賽門票，但仍有機會靠著「幸運輸家」的身分取得會內賽資格。

謝淑薇

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