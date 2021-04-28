高球／落實防疫泡泡 LPGA克服疫情返亞洲

台灣醒報 / 台北報導
考慮到防疫，LPGA女子高球巡迴賽終於能回到亞洲站，本週將在新加坡打響匯豐錦標賽。 歐新社
考慮到防疫，LPGA女子高球巡迴賽終於能回到亞洲站，本週將在新加坡打響匯豐錦標賽。 歐新社

在前年11月打完日本托托高球經典賽後，LPGA（女子高球巡迴賽）就因為新冠疫情影響，再也沒有於亞洲賽場開打，而本週終於要先回歸亞洲首站的新加坡匯豐女子錦標賽。LPGA提到，本次巡迴賽的參與人員都得經由雙重篩檢（家中與現場），賽事途中不能自由離開飯店，雖然極度不便，但想恢復高球賽事這是必須之舉，而年尾也預期在中、韓、台、日巡迴開打。

亞洲賽場重啟

期待女子高球巡迴賽（LPGA）的亞洲球迷們確實久等了！從前年賽季，在11月比完巡迴賽倒數第二站：日本托托經典賽後，隔年預期在亞洲包含泰、星、中、韓、台、日的LPGA賽事通通因疫喊卡，而今年終於要回歸。

根據《高球深度網》報導，LPGA本週將在新加坡迎來匯豐高球賽，這也是睽違已久的亞洲賽場，隨後隔週，要再到泰國舉行本田泰國賽，雖然5月中旬的中國藍灣賽已確定取消，但至少LPGA終於能跨出美洲賽場。

但為了防疫安全，LPGA仿照PGA（男子組）要求，雖不會限制施打才能參賽，但要求參賽人員包含球僮和工作人員，都得接受雙重篩檢（家中檢測用於旅遊許可，到現場還得再檢測一次），隨後人員只能待在兩個地方：球場以及飯店。

配合防疫是必要

2度拿下新加坡站匯豐賽事冠軍的南韓好手朴仁妃提到，從LA飛到新加坡，再到飯店篩檢，加上半天隔離，差不多在室內待了2天，相當辛苦。LPGA發言人帕克提到，這是要讓巡迴賽繼續打的必要之舉，接下來為了下一站的泰國站，還得包機前往。《雅虎體育》也報導，屆時也會開放部分粉絲前往觀賽，但會依照防疫守則的要求，人數不會太多。

打完泰國站，LPGA巡迴賽將重返美國，從維吉尼亞州站開始進行近4個月多的賽事，按照目前賽程，將在10月再前往亞洲，若那時防疫完善，將從10月中的中國上海站開始，依序到南韓BMW賽、台灣裙擺搖搖賽事、日本托托經典賽，最終再回佛羅里達連打兩站落幕。

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LPGA 經典賽

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