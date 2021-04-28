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王建民PK陳金峰！5大旅美大聯盟球員投打巔峰對決

聯合線上 / 黎允之

熱血棒球手遊《MLB:9局職棒21》盛大更新，史上最強AI球隊精采對決

「王建民、陳金鋒，投打巔峰對決！你要選誰﹖」全新一季熱血棒球手遊《MLB:9局職棒21》請來兩大棒球男神代言，讓球迷重溫兩人令人懷念的球場英姿。

▲《MLB:9局職棒21》請來王建民、陳金鋒兩大棒球男神代言。 圖／取材自聯合新聞網影音報導
▲《MLB:9局職棒21》請來王建民、陳金鋒兩大棒球男神代言。 圖／取材自聯合新聞網影音報導

喜愛棒球的你，是否也感到熱血沸騰了呢﹖《MLB:9局職棒21》盛大更新，讓球迷不只能與超A咖球員同樂，還能化身為球隊經營者，盡情感受棒球的魅力！王建民表示：「這是給玩家一種很特別的體驗，從挑選球員、打造自己心目中的夢幻球隊，接下來還要經營訓練，思考如何讓球隊變得更強！」陳金鋒表示，「這不只是遊戲，更是一種多方面的思考，整個球隊的組織面、訓練面，都要考量進去。」

▲王建民認為，化身為球隊經營者，是給玩家一種很特別的體驗。 圖／取材自聯合新聞網影音報導
▲王建民認為，化身為球隊經營者，是給玩家一種很特別的體驗。 圖／取材自聯合新聞網影音報導

超擬真畫質加持，五位大聯盟旅美球員重磅登場
《MLB:9局職棒21》為一款MLBAM、MLBPA官方授權棒球手遊，與大聯盟2021賽季同步，反映30支球隊以及球員的最新轉隊資訊，同時以超擬真Full 3D畫質完美呈現2千多名MLB球星、600種不同的投球及打擊姿勢，從最細微的地方展現最逼真的視覺效果。此外，還有五位大聯盟旅美球員重磅登場，讓玩家彷彿置身美國職棒大聯盟現場，感受身歷其境的樂趣。

▲新一季《MLB:9局職棒21》請來五位大聯盟旅美球員重磅登場。 圖／取材自《MLB:9局職棒21》
▲新一季《MLB:9局職棒21》請來五位大聯盟旅美球員重磅登場。 圖／取材自《MLB:9局職棒21》

超高難度「聯賽大師模式」爽度爆棚
更新版遊戲新增超高難度的「聯賽大師模式」，玩家完成挑戰任務，可獲得「能力值強化券」，打造自己心目中的最強球隊，比賽獲勝時還可獲得經典和全盛期球員，讓玩家直呼「難度增加、爽度爆棚」！

▲新增「聯賽大師模式」，讓玩家直呼「難度增加、爽度爆棚」。 圖／取材自《MLB:9局職棒21》
▲新增「聯賽大師模式」，讓玩家直呼「難度增加、爽度爆棚」。 圖／取材自《MLB:9局職棒21》

多款遊戲系統，怎麼玩都不會膩！
此外，本次更新遊戲介面也大改版，並且提供多款遊戲系統，希望能帶給玩家更豐富的遊戲體驗。玩家可選擇三秒開轟，全力以赴3局定勝負的「即時對戰」，或選擇「聯賽模式」，編制自己的夢幻球員陣容，挑戰世界大賽冠軍；還有緊張刺激、45秒內定勝負的「競技模式」，或是每週激戰爭奪最強玩家寶座的「排名戰」。多元的遊戲方式，讓玩家怎麼玩都不會膩！

解鎖指導效果，戰術更升級！
在球場上，除了球技，戰術也很重要。《MLB:9局職棒21》特別設計了「強化球隊戰力的指導系統」，玩家只要登錄符合條件的球員，即可解鎖指導效果，共可套用20級效果，提升球員能力值及弱化對手技能，更有策略的掌控整個賽場。喜歡呼朋引伴的玩家，還可以透過「俱樂部系統」和遊戲內其他玩家互相交流，與不同國家展開俱樂部激戰，或是和俱樂部成員一起挑戰史上最強的AI球隊，而「俱樂部製作所」則提供全新豐富的遊戲道具，讓玩家們在遊戲世界裡玩得更暢快過癮！

燃燒吧！棒球魂！現在就來感受《MLB:9局職棒21》的魅力，展現你超強的實力！更多資訊請參閱>>

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