全中運／屏東大同高中亮眼 競技體操、舉重奪二連霸

屏東縣發展體育朝三級五區目標發展，屏東縣立大同高中今年全中運表現亮眼，拿下四金二銀四銅優異成績，團隊錦標方面競技體操拿下高女組成隊冠軍，舉重隊獲國女組團隊冠軍，分別完成二連霸，參賽項目還有跆拳道等，共獲30獎項，堪稱縣內學校之冠。

大同高中指出，舉重隊的傅程筠獲得45公斤級銀牌，創下抓舉大會紀錄，潘鈺慧獲得49公斤金牌，童志媛獲得71公斤級金牌創下抓舉大會紀錄，紀芷涵獲76公斤級金牌，在抓舉、挺舉、總和更是創下大會紀錄。紀芷涵說，比賽時家人到場給她加油打氣，外婆過世，比賽前一晚很沒自信，晚上睡覺時夢到外婆，讓她信心大增，給她鼓勵，勇敢面對比賽。

競技體操隊雖然拿下成隊冠軍，隊長蔡佳儒說，一開始選手們自覺實力不錯，總覺得比賽時再努力就好了，狀況不佳，態度散漫，後來教練的訓斥後，轉換面對賽事態度，調整心態，努力面對每場比賽。

跆拳道的選手國中三年級楊璥䭲，參加國女組跆拳道對打項目亞軍，小一開始練跆拳道，她也學鋼琴，允文允武，課業成績排名班上前兩名，學會分配時間。比賽時她一度對自己沒自信，害怕面對輸贏，心態調整後，踢出好成績。

大同高中校長王郁菁說，學校體育班項目共有8種，包括跆拳道、競技體操、舉重、游泳、田徑、柔道、網球與棒球。學校也提供設備健全的環境，操場的PU跑道整修，游泳池有遮陽網工程、技擊館部分柔道教室地墊、燈光全面整修改善，棒球隊有新建室內打擊場，未來還要建置兩座網球練習場。