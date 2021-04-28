全中運／台南獲歷年最佳成績 市長下令：防獵人頭被挖角

台南市全中運代表隊今年勇奪31金、34銀、36銅牌，並且共10項破紀錄及創大會紀錄，為歷年最優成績。市長今天頒獎表揚拿金牌選手，他表示，除了繼續培育優秀選手外，不要讓優秀選手被「獵人頭」，是市府接下來要努力的目標；若從國中到大學都代表台南初賽，沒被挖角，未來優先聘用為學校教練。

台南市教育局長鄭新輝表示，高中選手除了在運動項目的強化外，課業學習也不能偏廢，對於競技、學科能力都好的學生，成大也有開缺，且表現不輸其他學生。對於競技能力強，但部分學科能力較不強的學生，也加強媒合就讀適合學生的科系。台南除了成大、台南大學等國立大學外，還有中信管理學院、南台科大、崑山科大、南應大、遠東科大、嘉藥、中華醫大等公私立大學，也期待這些私大從適性發展的角度，提供在地優秀運動選手更多入學名額，以鼓勵發展體育。

長黃偉哲表示，台南代表隊今年全中運成績亮眼，除了破紀錄和創紀錄的項目總數為全國第一，總獎牌數也是歷年來最高，去年金牌24面，今年躍升到31面，小將的將士用命，令人感動與欣喜。對於運動員的獎勵和訓練，市府會持續增強，但有個重要的目標是不要讓好選手被其他縣市挖走。

台南市代表隊參加今年全中運，共獲得31面金牌、34面銀牌、36面銅牌，其中5項破紀錄、5項創大會紀錄，為歷年最優成績。體育處表示，這次亮點選手有去年以銀牌飲恨的新3金仰王吳亮昀，而教練曾上源帶領舉重姊弟檔王新琇、王佑承及選手李恩昀摘金；教練陳涵彤帶領舉重選手楊偉達、黃政再創佳績；教練林漢森領導在今年青年盃表現亮眼的金城國中吳威翰、戴偉智、楊子慶、易柏安在田徑項目奪金，以及民德國中李佳芸、林鶴宸在滑輪溜冰獲得金牌等。