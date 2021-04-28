跟著 XTERRA 探索未知領域 就從撒野墾丁開始！

2022 年 3 月 26、27 日《XTERRA 全球越野巡迴賽 墾丁站》，報名倒數計時開始！（圖片來源：XTERRA Taiwan）

從小灣沙灘破浪而出，上岸後騎上登山車深入恆春半島群山之間，最後再以越野跑穿越熱帶叢林，循著怪石嶙峋的礁岩海灣回到比賽終點；相信喜愛越野運動的朋友對這樣的場景並不陌生，這就是在每年三月最後一週，在南台灣的墾丁國家公園所舉辦的 XTERRA Taiwan 越野巡迴賽。

從小灣破浪而出，展開屬於你在台灣墾丁站的 XTERRA Adventures（圖片來源：XTERRA Taiwan）

獲封為「亞洲最佳越野三項賽」的 XTERRA 台灣站，在疫情趨緩後順利展開。兩日賽程包括越野三項、兩項、越野跑及兒童滑步車比賽，雖然少了大半的國外選手，但仍吸引三鐵、登山車、越野跑、馬拉松等各項運動領域的愛好者熱情參與，這讓參賽人數突破 2019 年的紀錄。

XTERRA 全球總監 Janet Clark 表示：「這是身處台灣的各位攜手努力保護著彼此，以及居住的土地，才能展現出來的成果。」

每年開賽前，由排灣族靈媒與祭司所主持的祈福儀式（圖片來源：XTERRA Taiwan）

雖然睽違兩年才與大家見面，但在熱愛戶外運動的品牌共同推廣下，XTERRA 越野三項、兩項多了許多新朋友。在越野三項、兩項賽上，鐵人一哥謝昇諺、登山車亞運銀牌國手江勝山、現役鐵人三項國家隊選手張綺文，以及知名美食節目主持人林彥君 151 等，都是首次參賽，他們各自擁有專項技能，也樂於突破熟悉的領域，勇於嘗試新的挑戰。

經過一年騎乘經驗的累積，藝人林彥君從只敢牽車走山徑，到現在花不到三小時的時間，就能完成 XTERRA 的登山車賽段（圖片來源：XTERRA Taiwan）

在越野跑的參賽者中，越野一哥周青此次晉級 42 公里越野賽道，依舊拿下斐然的成績！同樣第三度參賽的雷理莎，更是毫無懸念摘下她在 XTERRA 墾丁站的三連霸，選手中也不難發現增加許多越野跑與馬拉松界的常勝軍，優勝者除了本身所具備的實力外，還必須因應地形、天候，有策略性的調整配速，才能在群雄爭霸之下脫穎而出。

年僅 21 歲的吳奇穎從小就跟著父親四處跑山，首次挑戰墾丁越野賽道的他，在 28 公里跑出男子組第二名的好成績（圖片來源：XTERRA Taiwan）

在六福山莊大草原的另一頭，還有一場由 XTERRA Taiwan 與 Vertex 丸鐵運動合辦的兒童滑步車競賽。丸鐵教練群把滑步車與越野跑兩項運動結合，先安排家長與小朋友一起體驗 1 公里的越野跑，然後再進行小朋友個人的越野滑步車賽段。加入了河床越野跑雖然提升不少難度，但也讓攜手共同完成挑戰的親子檔，留下難忘的回憶與成就感。

每位完成賽事的小朋友都會得到一座獎盃，因為勇敢與堅持的自己最棒！（圖片來源：XTERRA Taiwan）

疫情過後再出發，XTERRA Taiwan 不僅僅只是推廣越野運動，更加入 We Play & We Protect 作為實踐永續的理念，也將做法落實在賽事製作物上，像是蒐集餘布縫製的選手物資袋、賦予廢建材全新意義的木質獎盃、積極宣導補給站無紙杯，以及為了兼顧衛生與防疫，租借環保容器「青瓢」等環保措施。另外，對於擁有珍貴意義的完賽禮，XTERRA Taiwan 選擇了採用回收油再製的家事環保皂，希望能將社區媽媽攔截廢油守護海洋的心意，傳達給每位選手。這些從環境永續考量所走出的每一步，都期望能從一已之力，募集眾人守護之心。

賽道上自備飲水容器的選手越來越多，守護的力量會因為集結而強大（圖片來源：XTERRA Taiwan）

賽事中最讓人印象深刻的亮點，莫過於作為三項與兩項頒獎典禮的賽後頒獎晚宴。為讓與會選手在驚喜中留下難忘的回憶，XTERRA Taiwan 請來專業團隊「有趣餐飲」與「璐露野」，以擁抱星空的戶外饗宴型態，精心規劃出自然野趣風格的晚宴，加上來自中央山脈尾端的「kuskus 高士古謠隊」純真高亢的歌聲，讓現場洋溢濃厚的南島原鄉風情。

XTERRA Taiwan 打造自然野趣風格的頒獎晚宴，慰勞長期辛苦備戰越野三項、兩項的選手們（圖片來源：XTERRA Taiwan）

源起於夏威夷的 XTERRA 迄今已走過了四分之一個世紀，曾拿下 2019 泛美冠軍的 Sam Osborne 說：「XTERRA 是終極版的三項賽！」這句話定義了完成越野三項的門檻與難度，正因為如此不容易，所以努力備賽的選手們才會對自己所經歷的過程刻骨銘心。有的人為完成目標而拚搏、有的人從多元體驗中讓生活更精采，無論用什麼樣的方式親近大自然，都能從勇於嘗試中找到讓自己感動的過程。賽事雖然才剛落幕，但期待已在心底萌芽，現在就開始你的運動行旅計畫，相約到墾丁來一場 XTERRA 越野運動嘉年華。訂下未來的撒野行事曆，2022 年 3 月 26、27 日《XTERRA 全球越野巡迴賽 墾丁站》，倒數計時開始！

圖片來源：XTERRA Taiwan

責任編輯：Joanna

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