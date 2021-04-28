賽事心得／CT226超級鐵人賽 人生初鐵

故事背景

還記得我第一次用儒意運動的名義，找到大家一起參加的賽事，是18年的LAVA的福隆二鐵賽，鐵人群組也因此應運而生了，目的也是希望除了跑步外，我們可以在馬拉松的淡季可以有更多交叉訓練可以參與，雖然是鐵人群組，但大部分的夥伴們其實都沒有參加過三鐵，這個群組都有騎車為主，很多人也到處騎車，從風櫃嘴騎到北高360K...日子的一年一年過....大家也越來越厲害，反正也沒有海外馬了，我們就這樣起哄報了2021年CT了！！

為什麼我報515呢？大家都說515關門時間很緊迫，相對113、226非常的趕跟急！但...113要搞一個90K騎車還要跑半馬，226又更多更誇張了！重點是報名費也是倍倍增加的！我依然相信關門時間是針對一般人的最低標門檻又不是拼成績，應該都還好的理念，就報了51.5的標鐵了！

標鐵的游泳距離1500公尺，關門時間50分鐘

話說在大學練完救生考完救生就沒再碰水了，在比賽前兩個月才算開始去游泳池練習，印象深刻剛游50m都氣喘吁吁，超廢的，第一次才游600m就缺氧不游了，從一週一次到兩次三次，距離也慢慢從600 每週增加400m到2000m，單次最長距離不過3000m，還好有夥伴幫忙錄影，可以讓 團長在賽前又跟張立群群哥借了浮力褲，我只能說真的是神器，本來就不太會打水的我，有了浮力褲讓下半身整個浮起來，減少許多水阻，這對游泳很差的人真的有顯著差異！！！

但千萬不要練習的時候穿，太多的依賴並不會讓你游泳變好，要變強還是實在一點，把基本功練好！在賽前兩天活水湖有開放適應場地的時間，沒有再活水湖游過的我，把握時間下水，雖然踩不到底，但就是一個大型深水游泳池浮力比在游泳池好很多，比一般的游泳池好多了。

在比賽中，其實比訓練時好很多，除了定位是用蛙式以外，其他全程用捷式前進，過去算筆直，回程還是有些失去方向，不過速度都比練習的時候快。

時間 37:50

#T1轉換區

游泳到轉換區全長850M，跑的我氣喘吁吁，天空還飄了一些雨，反正抱著體驗的心情，也沒這麼心急，就把一切就位才出發。

時間 9:47

＃單車40k

單車應該是在我腿後肌鈣化之後練最多的運動了，在整個力學角度上，比跑步來的小更沒有這麼大反作用力，當作我的復健運動是最適合不過的！我的公路車是在17年時Ｆ牌特價的時候買的，那時候也是為了準備二鐵而購入的，就這樣陪伴我好幾年了，要很感謝紹宇，因為他是腳踏車店（ 佰客樂單車生活館 ）的店長兼技師，車子這種東西最怕被坑（汽車機車也一樣），有他的照料，省下許多不必要的花費，還有蔡秉霖寶哥，常常過戶許多零件給我，不知不覺也幫我省下十萬的升級費以及Mika Wang與團長 常常帶領大家到處騎車征戰，大家的距離與高度也來越來越長越來越高了！！

在這次準備CT特別請劉光武教練，幫我們開設單車功率課程，10週的訓練，在平均瓦數上也提升23%，對於騎車姿勢、心率、踏頻節奏有明顯的提升，所以術業有專攻，不懂的還是給專業的來！在比賽時天空下一點雨，但還不算太糟，路段一些小坡也不算抖，路面還算平，全程均速29.9km/h。在補給站拿了三個水壺才安心地離開，怕在跑步時有之前一下車就抽筋的狀況，就只能順順騎回來。

時間 1:25:54

#T2轉換區

把車子放好，把補給吃好吃滿，迎接最後一個單項跑步。

時間 5:03

其實跑步也沒什麼好說的，一直都是自己的老本行，但自從我腿後鈣化之後，就一直無法恢復水準，還好有辦一個10%計畫，體重降了10％之後，復發率也降低許多。在比賽時前五K都是在抽筋跟伸展的狀態下完成，在所有的補給站，只要有噴劑，就是噴完才離開，後半段5K腳的狀況舒緩之後才把速度拉到5:40左右。整體上不算好，但是也是近期最好了！！算是復健有成了。

時間：57:56

總成績3:16:52

沒有破3，這次就抱著體驗的心態，不要跑太快下一次才有破ＰＢ的機會。

很感謝儒意鐵人團，從去年底開始積極討論三鐵訓練的事宜，互相揪騎車游泳的，連裝備也是積極地買ＸＤ感謝大家各顯神通，從訂火車票、寄單車、訂住宿、租機車以及慶功宴都有人自願負責處理，連比賽當天，515的夥伴自發地幫113選手拍照錄影紀錄，113的夥伴也是自發的到場地幫515的選手拍照錄影紀錄，一切都是默契啊！！

比賽只是在平常訓練中一個附屬價值，重要的是大家的心聚再一起，一起為同一件事情努力奮鬥，這才是最珍貴的回憶！最後感謝各品牌給予儒意鐵人的一些優惠商品，讓大家能夠用優惠的價格買到高檔的裝備！明年讓我們相約台東一起參加 #CT2022