賽事心得／CT226超級鐵人賽 游泳項目實記

「我以為我進步了，沒想到卻是更加害怕」

我的第二場鐵人賽，距離上一場賽事五個月，五個月後又再度回到這個熟悉的地方。說不難過是騙人的，原本設定好自己的名次目標，以及各項目的成績，從開始上教練課後，就沒有停止過的訓練，錢錢也不斷流失，原以為付出了大量的時間、精力及金錢，可以換取我所追求的目標，才發現一切根本沒有那麼容易，也對這次自己的表現小小失望。因為有了第一次比賽的經驗，在轉換上有比較得心應手，在準備裝備的過程中也比較不會那麼的手忙腳亂，但因為一直給著自己壓力，所以每一天都過得很高壓，深怕自己哪邊練習不夠，害怕如果再慢一點，追求許久的目標就會從手中滑落，這樣的壓力，在賽前只要想到比賽的樣子我的心跳就會飆高甚至快喘不過氣，直到賽前一天都是。「永遠都沒有準備好的時候」時間到了就該上，機會來了就得把握，不管練習的成果怎麼樣，大家就是都公平得在比賽這天交出你的成績單。

比賽一早，4:00起床，整理了裝備，換上三鐵衣，仔細確認三次號碼貼沒拿反後貼上，趕緊吃了早餐、咖啡因，在房間伸展喝喝水，培養大便的感覺在順利拉出來，戴上安全帽背上上前一天準備好的轉換物資以及終點衣物袋，騎車前往活水湖，這樣的場景跟感受跟五個月前一模一樣。

擺放好轉換的裝備，因為怕下雨所以把腳踏車跟裝備們都蓋上垃圾袋，在模擬幾次上岸後轉換的順序後，上個廁所就前往活水湖。

去年游泳，因為一開始跳水姿勢不對，導致蛙鏡噴飛，身邊又一堆選手四面八方的打水、划手，失去蛙鏡導致我更慌張，幸好有教練看到拿了浮條來給我，讓我重新戴上調整好呼吸才再次出發，以至於是組內最後一位出發，一心想著不能被關門，所以一直不停游，打水、划手、換氣，最後上岸時間是40分鐘，也是出乎意料。

（到下水的前一刻，大會都規定要配帶口罩，落實防疫！）

今年，為了避免發生去年慘案，決定不跳水用走的下水，5、4、3、2、1～槍聲一響，前排的選手一同跳下水，我沿著斜坡滑落然後趴下去開始划手打水，當前後左右都是人，而且都在進行自由式、蛙式甚至是其他游法...真的會讓人非常非常非常焦慮跟緊張，很害怕旁邊的人一滑手把我蛙鏡打掉，可能是還沒辦法習慣這麼多人同時出發，出發差不多一分鐘我已經快喘不過氣，心裡不斷告訴自己冷靜再冷靜，但是每換一口氣我都感到好喘，所以開始用蛙式，甚至到抬頭蛙，但是都無法緩和我快喘不過氣的那個感覺，剛好餘光瞄到有SUP划來，我趕緊舉手揮手，這個場景跟舉動讓我感到特別熟悉，就好像去年的我一樣。

趴在SUP上喘息30秒，調整了一下「往中間游一點人比較少，還OK嗎？」「OK!我可以！」再次出發，我好像已經是倒數幾位了，接著就順順的游到最後一顆浮球再折返，途中其實好幾次覺得自己快不行了，但是想到準備比賽練習的過程，覺得自己不能就這樣放棄，只好繼續咬牙用力游完，一上按脫掉泳帽、蛙鏡，按了錶看了時間41分鐘，其實已經大大的打擊我的信心，我覺得我已經搞砸了，辜負了這幾個月來努力練習的自己，竟然游得比上次還慢...所以一上岸臉非常臭，完全笑不出來，看過的都知道ＸＤ一路上的加油聲跟叫聲完全聽不進去，不過還是用盡全力在T1轉換區奔跑，看到鏡頭還是保持笑容

（一心想著，自己游太慢了...心情非常不美麗的上岸照）

（看到攝影師才免強擠出笑容ＸＤ）

T1轉換，在心裡已經演練過好幾次，所以就順順的換上裝備、吃了補給就牽車出發——待續。-小補充，在去年比賽前，其實我自主練習的時候每一次計時游1500m都超過50分鐘，換氣也都換得很不順，游幾百公尺就會很喘很累，還好上了昇諺的游泳課，調整了泳姿跟換氣方式，才讓我順利用40分鐘游完1500m！這次比賽錢也有上了好幾堂，在課程中其實狀況都很不錯，也以為自己可以更有所突破，沒想到，自己還有更多練習及進步的空間。教練的實力更不用說，大家google就知道，不是業配都是自己付錢上課，前陣子也有好幾位學員來跟我說，因為看了我的文章，而報名教練的游泳課，上了幾堂之後真的覺得差很多！其實我心裡聽到都超開心，很開心能夠幫助到有需要的你各位～-游泳篇結束，待續下一篇～

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