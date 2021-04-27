跆拳道／林郁婷送幸運物 中華隊22人遠征團啟程
一再延期的東京奧運跆拳道亞洲區資格賽，確定5月21、22日在約旦安曼舉行，中華跆拳道隊今天晚上啟程，一行22人將展開超過50天的長征，先到烏茲別克移地訓練，東奧資格賽後再投身亞錦賽，預計6月20日回台，已經拿到東奧資格的拳擊女將林郁婷和教頭曾自強，帶著東奧門票幸運物去送機，預祝跆拳道隊帶回東奧門票。
中華跆拳道隊總教練劉祖蔭提到，返台的隔離已經準備好，選手將在防疫訓練場進行21天的閉門訓練，若能順利取得東奧門票，隔離結束沒多久又要飛往東京。
今年跆拳道亞錦賽將在6月16到18日在黎巴嫩貝魯特舉行，中華隊比完東奧資格賽將飛回烏茲別克繼續準備，6月14日再飛往黎巴嫩。
劉祖蔭表示，此行選手包括參加東奧資格賽的劉威廷、黃鈺仁、蘇柏亞和羅嘉翎，另外有參加亞錦賽及陪練的選手總共14人，加上5位教練、2位防護員和1位工作人員，共22人展開長征。
「烏茲別克的跆拳道有專屬訓練中心，是泡泡式，去約旦就按照大會指示，比較擔心是去土耳其轉機。」劉祖蔭提到，非烏茲別克要先到土耳其轉機，聽先前曾造訪的舉重隊資訊，當地機場「根本沒防疫」，會特別要求選手不要單獨行動、別接觸外人，可能直接去VIP室休息，特別時期仍要小心防疫。
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