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馬德里女網／絕地大逆轉 謝淑薇奪睽違70天首勝
我國網球女將謝淑薇在澳網女單勇闖8強賽後，睽違70天再度登場，今天她在馬德里女網賽單打會外賽首輪碰上世界排名第147名的羅馬尼亞小將克里斯蒂安（Jaqueline Cristian），最終以1：6、7：6（8：6）、6：0演出絕地大逆轉，只要再拿一勝就能挺進到會內賽。
謝淑薇今年澳網女單一路殺進到8強後不敵日本前球后大坂直美，不過仍創下個人大滿貫賽生涯單打最佳成績，經過兩個多月的調整，謝淑薇本周才再度在馬德里女網賽登場，並在首輪面對22歲的羅馬尼亞小將里斯蒂安。
不過許久未出賽也讓謝淑薇在首盤仍在尋找比賽感覺，導致開賽後一度被對手連拿5局，並以1：6讓出首盤，第二盤謝淑薇的狀況則是逐步回穩，在第6局首度破發，並在進入搶七後以8：6勝出，決勝盤更是演出連拿6局賞給對手貝果的表現逆轉勝出，搶下睽違70天後的首勝。
除了單打賽事外，謝淑薇這次馬德里女網賽也將首度與新搭擋梅騰絲（Elise Mertens）搭擋出擊，目前女雙世界排名第3名的比利時好手梅騰絲，2月的澳網才與白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）聯手拿下雙打冠軍，不過在莎芭蓮卡決定專注在單打賽事後，謝淑薇也因為捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）懷孕，決定改與梅騰絲聯手。
Ajde Hsieh pic.twitter.com/TTwdMPD8Gl— garbae muguruthless (@IdemoAna) April 27, 2021
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